Депутаты одобрили законопроект об упразднении института ответсекретарей

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О правительстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Данный законопроект разработан в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2020 года об упразднении института ответственных секретарей. Сейчас они назначаются президентом и имеют высокий статус", - рассказала на пленарном заседании мажилиса председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

По ее словам, после принятия данных поправок их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов, которые будут назначаться министрами и будут им подотчетны.

Жаилганова добавила, что законопроектом предлагается исключить из Конституционного закона "О правительстве РК" нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей, и закрепить их за руководителями аппаратов в законе "О государственной службе".





Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах. Президент отметил, что при введении института ответсекретарей предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы и обеспечит стабильность аппарата.





На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека - министра, назначаемого президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить, а их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств", - сказал Токаев.

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