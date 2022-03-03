Депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором отметила необходимость запрета на строительство вблизи рек и озер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутат подняла вопрос размещения поселков, производств или иных объектов вблизи рек.

Тут назревает необходимость пересмотра "Правил установления водоохранных зон и полос". Эти зоны и полосы в настоящее время выделяются только в связи с экологическими задачами, тогда как очевидно, что должны быть учтены и задачи в области ЧС", - сказала Айжан Скакова.

По ее словам, сейчас "в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности".

Полагаем, что ширина водоохранных полос должна учитывать значения половодий, то есть отметку высоких вод - до какого уровня доходит вода при весеннем половодье. Если какая-то территория вблизи рек и озер в силу природных факторов подвержена подтоплениям, то логично запретить размещать на этой территории населенные пункты и производства. Проще говоря - не надо строить в пойме рек. При купле-продаже земельных участков люди могут не знать и не учитывать эти моменты, поэтому нужен соответствующий законодательно закрепленный запрет", - заявила Айжан Скакова.

Она отметила, что по прогнозу "Казгидромета", в определенных регионах страны есть угроза паводков. По данным МЧС, риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек.

Согласно гидрологическому прогнозу риски подтопления сохраняются для более чем двухсот населенных пунктов. На подготовку к весенне-паводковым работам акиматам всех областей выделено 36,6 млрд тенге. При этом МЧС заверяет, что на сегодняшний день угрозы подтопления в регионах республики нет. Нет ли тут противоречия? Если МЧС не ожидает угрозы подтоплений, то значит и не готовится к ним?", - сказала Айжан Скакова.

Как отметила депутат, на ситуацию с паводками влияет и антропогенный фактор. Во-первых, это гидротехнические сооружения (ГТС), которые ввиду изношенности являются объектами высокой аварийной опасности. По ее словам, половина из них нуждается в срочном ремонте.

Также, по словам депутата, тревожная ситуация сложилась на реке Ойыл в Актюбинской области, там построено 56 различных плотин и не все имеют правоустанавливающие документы.

Из 653 имеющихся ГТС в срочном ремонте нуждаются 268. Фактический износ водохозяйственных объектов уже превышает 60%. По техническому состоянию такие ГТС можно отнести к объектам повышенной аварийной опасности. При этом у нас до сих пор нет отдельного закона о безопасности ГТС", - добавила депутат.

С учетом вышеизложенного, депутаты просят пересмотреть "Правила установления водоохранных зон и полос" для установления водоохранных зон и полос с учетом исторически максимальных уровней вод при весеннем половодье и принять закон РК "О безопасности гидротехнических сооружений". Также мажилисмены попросили ответить, как согласуется информация МЧС о наличии рисков подтопления и одновременно об отсутствии угрозы подтопления.