17.01.2025, 10:14 27991
Детсады Актюбинской области закупали гречку с наценкой более 500%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу реализует проект, направленный на выявление "спекулятивных" схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия. Свыше 1100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене, сообщили в АФМ.
В 80 детских садах Актюбинской области в результате предпринятых департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%. В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%. После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.
В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии. Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.
В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.
новости по теме
17.01.2025, 19:30 19371
Временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана отменила Россия
Предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана в Российскую Федерацию, сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.
По итогам анализа материалов, проведенного федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с ФГБУ "ВНИИКР", а также переговоров с представителями КГИ при АПК с 16 января "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов.
Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции", - добавили в комитете.
Напомним, в прошлом году Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.
17.01.2025, 19:20 20321
Когда в пройдет военный парад к 80-летию Победы в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили постановление "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі".
Согласно плану мероприятий, военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет 7 мая.
Концепт: мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане.
17.01.2025, 19:07 23371
Байменов на встрече с Токаевым высказал ряд предложений по вопросам профилактики коррупции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.
Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.
Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры - тогызкумалака.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.
17.01.2025, 18:59 24236
Глава КУИС покинул свой пост
Тенизжан Джанибеков ушел по собственному желанию
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ведомстве добавили, что он зачислен в распоряжение Комитета уголовно-исполнительной системы. До настоящего времени Джанибеков находится в распоряжении Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
17.01.2025, 18:02 25041
В Казахстане изменились правила записи на экзамены для получения водительских прав
Новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила записи на теоретический и практический экзамены для получения водительских прав, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.
После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике". Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан", - пояснили в госкорпорации.
Отмечается, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.
Ранее сообщалось, что в Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
17.01.2025, 15:30 33081
Активы более чем на 486 млрд тенге возвращены государству в 2024 году - Антикор
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых агентством мерах по противодействию коррупции в стране, а также проинформировал о планах и ключевых задачах на текущий год, в том числе по реализации принципа "закон и порядок", сообщает Акорда.
По словам главы Антикора, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.
Он также проинформировал Токаева о том, что агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд - в прошлом году.
Кроме того, в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Антикор предотвратил нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге.
Жумагали также рассказал, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.
Также он проинформировал президента о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара. Рассказал, что продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
17.01.2025, 13:31 39351
Нового главу департамента по делам госслужбы назначили в Алматинской области
Им стал председатель этического совета Нурсултан Сейдалииев
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нового главу регионального департамента по делам государственной службы назначили в Алматинской области. Им стал председатель этического совета Нурсултан Сейдалииев, сообщает пресс-служба облакимата.
Ранее Сейдалииев работал советником председателя секретариата председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
В последнее время занимал пост заместителя руководителя департамента и заведующего секретариатом совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы в городе Алматы.
17.01.2025, 12:53 42036
Финансирование науки в Казахстане увеличилось в 3,5 раза - глава Нацакадемии
В 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год, сообщает Акорда.
Куришбаев сообщил, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития, а также проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны 3 интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.
Президент отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки.
Он напомнил, что недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте. Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа.
Финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства им предоставляется жилье.
В завершение встречи президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач.
Ранее сообщалось, что крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.01.2025, 08:51Семейная пара помогала телефонным мошенникам в Павлодаре 17.01.2025, 09:3546746Из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве 17.01.2025, 12:5341171Финансирование науки в Казахстане увеличилось в 3,5 раза - глава Нацакадемии 17.01.2025, 09:0840541В декабре годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6% 17.01.2025, 13:3138486Нового главу департамента по делам госслужбы назначили в Алматинской области 11.01.2025, 12:23167436Telegram передал казахстанским силовикам данные около 500 пользователей 11.01.2025, 14:28138686Почти 80 растениеводческих предприятий Казахстана получили аккредитацию в КНР 14.01.2025, 12:27129281Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой - ЕАБР 14.01.2025, 13:44128381Вырастут ли цены на маркетплейсах после введения обязательной регистрации в Казахстане 14.01.2025, 11:45126171Лицензию на фармдеятельность можно получить онлайн через портал e-License 26.12.2024, 13:09617036Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13607536Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24578606В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20537941Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22535956Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?