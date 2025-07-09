Девушка утонула на моих глазах - депутат Базарбек намерен инициировать проверки пляжей на Капчагае
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Конаев. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Бакытжан Базарбек намерен инициировать проверки пляжей на Капчагайском водохранилище после трагедии, которая случилась на его глазах.
Депутат написал в Facebook, что приехал с семьей отдохнуть на общественном пляже на берегу водохранилища и стал свидетелем гибели девушки.
Погибла девушка - прямо на моих глазах. Ее ведь можно было спасти! Во-первых, на пляже, где мы отдыхали (и вообще, по требованиям законодательства), должны быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды. К сожалению, ничего этого не было! На людях просто зарабатывают деньги, не создавая нормальных цивилизованных условий для отдыха", - написал Базарбек.
По его словам, первую помощь утонувшей пытались оказать обычные очевидцы и родственники, у которых не было ни необходимых навыков, ни компетенции.
Администрация зоны отдыха, владельцы, собственники отсутствовали, спасателей фактически не было. Девушку вытаскивали не спасатели, а обычные лодочники, которые сдавали лодки в аренду, а также родственники и очевидцы. В этих диких условиях, когда понимаешь, что на пляжах Капчагая в случае, если ты будешь тонуть, тебя спасать не будут профессиональные спасатели, а если все же спасут, то первую помощь окажут не медики, а отдыхающие, которые видели навыки спасения разве что по телевизору. Казахстанские дикие пляжи - это своеобразная "русская рулетка", можешь не всплыть, а если всплыл, то не доживешь", - посетовал депутат.
По его мнению, туристическая инфраструктура в стране создана не для человека и его комфорта.
Как оказалось, общественных пляжей в Капчагае практически нет - все водоохранные зоны и полосы водохранилища отчуждены в частную собственность или, в лучшем случае, сданы в аренду. По информационной базе ЕГКН я насчитал около 300 зон отдыха на Капчагае, которые "легально" захватили водоохранные полосы, огородились и, как выразился Михаил Козачков, "снимают дань" с отдыхающих", - написал мажилисмен.
Депутат намерен инициировать масштабные проверки водоохранных полос и зон отдыха на побережье и вернуть незаконно отчужденные пляжи Капчагайского водохранилища в госсобственность.
В ближайшее время, изучив сведения ЕГКН и АИС ГЗК, мы вместе с Линой Черказьяновой и другими общественниками составим перечень кадастровых номеров около 200 земельных участков, которые будут подвергнуты проверке департаментом по управлению земельными ресурсами Алматинской области и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией", - сообщил Базарбек.
Проверки пройдут в рамках республиканской земельной комиссии "Жер аманаты".
К сентябрю, к 5-й сессии, мы должны подойти с большими результатами: выявленными нарушениями, поданными предписаниями и обращениями в суды. Думаю, мало кто обрадуется этим итогам", - подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что депутаты и власти готовы на законодательном уровне ужесточить требования и ответственность для "беспредельщиков" в сфере туризма, лишая их возможности доступа к этой сфере.
Ранее на озере Сайран в Алматы утонули подросток и мужчина, купавшиеся в запрещенном месте.