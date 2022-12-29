Димаш Кудайбеген стал обладателем стипендии "Болашак"

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел расширенное заседание коллегии Министерства национальной экономики, на котором рассмотрены итоги текущего года и обозначены планы на 2023 год, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел расширенное заседание коллегии Министерства национальной экономики, на котором рассмотрены итоги текущего года и обозначены планы на 2023 год, сообщает пресс-служба главы правительства.





Глава ведомства Алибек Куантыров отметил, что за январь-ноябрь рост экономики составил 2,7%. Внешнеторговый оборот вырос на 34% и достиг $111 млрд. В текущем году принята концепция инвестиционной политики до 2026 года, направленная на формирование нового инвестиционного цикла и пересмотр политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG.





По словам министра, проделана большая работа по развитию регионов. В частности, утвержден план территориального развития страны до 2025 года.





Для реформирования тарифной политики предлагается новая концепция - "Тариф в обмен на инвестиции". К 2029 году планируется достичь показателя по снижению износа инженерных сетей в республике до 20 процентных пунктов. Для этого потребуется проведение ремонта более 134 тысяч км сетей с привлечением порядка 3,8 трлн тенге инвестиций. В 2023 году предусматривается привлечение порядка 300 млрд тенге для ремонта 13,2 тысячи км сетей тепло- и электроснабжения и повышение зарплат работников сфере естественных монополий до 50%.





Премьер-министр подчеркнул, что главная задача министерства - формирование целостной и эффективной экономической политики, обеспечивающей реальное повышение уровня жизни и благосостояния казахстанцев.





Вместе с тем, по его словам, текущая внешнеэкономическая конъюнктура характеризуется высоким уровнем неопределенности, в мировой экономике наблюдается повсеместный рост цен на энергоресурсы и продовольственные товары.





Правительство приложило максимум усилий, чтобы нивелировать все возникающие риски. Но, к сожалению, ситуация в мире все еще остается нестабильной. Внешние факторы продолжают оказывать свое влияние на динамику роста казахстанской экономики и, соответственно, на экономическую активность. В этой связи в 2023 году перед нами стоит ряд важных задач", - сказал Алихан Смаилов.





Он отметил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поручениях главы государства, озвученных в послании народу 1 сентября и на расширенном заседании правительства 12 декабря, а также в предвыборной программе президента.





Для ускорения роста экономики до 4% в 2023 году необходимо сфокусироваться на насыщении внутреннего рынка отечественными товарами, актуализации комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов, повышении инвестиционной привлекательности страны, развитии предпринимательства, сокращении доли государства в экономике и т.д.





Необходимо обновить отраслевые концепции и планы развития госорганов с учетом поручений президента. Мы должны дать госорганам все возможности для самостоятельности в принятии решении в рамках отраслевых компетенций, а также расширить полномочия регионов для решения вопросов местного значения. Эта работа должна быть проведена под координацией Министерства национальной экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.