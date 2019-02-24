Директор Исполнительного комитета антитеррористической структуры ШОС на этой неделе посетит Казахстан

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС на этой неделе посетит Казахстан. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

"5-6 февраля состоится визит вновь назначенного директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахона Гиёсова в Астану", - проинформировал Смадияров.

Он уточнил, что в ходе визита запланированы встречи с руководством ряда госорганов, в том числе МИД РК. Стороны обсудят вопросы противодействия так называемым "трем силам зла" (терроризм, сепаратизм и экстремизм), укрепления информационной безопасности, обеспечения защищенности важных объектов и развитие сотрудничества по линии контактной группы "ШОС-Афганистан".

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