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Директора Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова уволили с должности

21.09.2020
Алматы. 21 сентября. Kazakhstan Today - Айзат Молдагасимову уволили с должности директора Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, приказ об увольнении подписан 14 сентября. Причина увольнения - не пройден испытательный срок.
 
4 июня Айзат Молдагасимова была назначена директором Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы. До этого назначения  она занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы. 
 

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