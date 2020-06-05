Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии в Алматы

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Айзат Молдагасимова назначена директором Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Напомним, ранее Айзат Молдагасимова занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы. 18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.
Айзат Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы вчера, сообщает МИА "Казинформ".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства