Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы

Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан с 18 апреля 2020 года Главным санитарным врачом города Алматы назначен Бекшин Жандарбек Мухтарович, сообщили в оперативном штабе госкомиссии.
Напомним, ранее Бекшин занимал пост главного санитарного врача Казахстана.
Как сообщалось ранее, общественный совет Алматы предлагал отправить в отставку главного санитарного врача города Айзат Молдагасимову за нарушение карантина.
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