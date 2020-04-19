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Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы

18.04.2020, 21:24 6805
Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Жандарбек Бекшин назначен новым главным санитарным врачом Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан с 18 апреля 2020 года Главным санитарным врачом города Алматы назначен Бекшин Жандарбек Мухтарович, сообщили в оперативном штабе госкомиссии.
 
 
 

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