В Алматы подняли вопрос об отставке главного санврача за нарушение карантина

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Общественный совет Алматы предложил отправить в отставку главного санитарного врача города за нарушение карантина, передает Kazakhstan Today.

Общественный совет города Алматы считает поведение главного санитарного врача города Алматы Айзат Молдагасимовой, которая сама нарушила требования карантина непрофессиональным и не соответствующим должности. Если главный санитарный врач города, прилетев вместе с зараженным, пошла не в карантин, а несколько дней ходила на работу и на совещания, ее надо уволить с запретом занимать аналогичные должности", - написал Марат Шибутов на своей странице в Facebook .

Напомним, 14 марта появилась информация, о том, что главный санитарный врач города Айзат Молдагасимова вернулась 10 марта тем же авиарейсом из Франкфурта в Алматы, что и один из заболевших коронавирусом, и была самоизолирована. Как стало известно на пресс-конференции в Алматы, Молдагасимовой провели все исследования, по результатам которых коронавирус не был обнаружен. Ее отправили домой под наблюдение медиков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 28 случаев, в Караганде - 2 случая.

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