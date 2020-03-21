В Казахстане число случаев заражения коронавирусом выросло до 52

Зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 28 случаев, в Караганде - 2 случая", - сообщили в Минздраве РК.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.
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