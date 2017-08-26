Для Байконура разрабатывается программа развития на 2017-2025 годы

Кызылорда. 26 августа. Kazakhstan Today - Долгосрочная Программа совместного развития Байконура на 2017-2025 годы позволит городу стабильно функционировать в условиях аренды, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в Байконуре ведутся работы по выводу объектов системы водоснабжения из аренды РФ, рассматривается вопрос выделения средств на разработку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации. В городе будут построены 5-этажные дома. Сейчас в городе существуют 562 километра водопровода и 212 километров канализации, которые изношены на 85%, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель управления по обеспечению деятельности специального представителя президента РК на комплексе "Байконур" Бакытбек Бекпанов.

В начале ноября текущего года планируется обеспечить подачу газа для шести жилых домов первой очереди (447 квартир) и до конца 2017 года - обеспечить подачу газа для 14 жилых домов второй очереди (954 квартиры).

Сейчас разрабатывается проект долгосрочной Программы совместного развития Байконура на 2017-2025 годы, реализация которой позволит городу стабильно функционировать в условиях аренды путем развития объектов инженерной и социальной инфраструктуры, создания новых социальных, культурных, жилых и производственных объектов, привлечения инвестиций и бизнеса, строительства доступного жилья, развития малого и среднего бизнеса.

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