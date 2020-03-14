Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу заранее

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Планирующим посетить Таиланд гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в дипломатических представительствах Королевства за рубежом, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации посольства РК в Бангкоке, правительство Королевства Таиланд в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Казахстан. Для посещения Таиланда гражданам Казахстана необходимо оформить въездную визу в одном из дипломатических представительств Королевства за рубежом. Данное решение действует с 13 марта по 30 сентября 2020 года и будет пересмотрено после спада уровня распространения коронавируса", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В этой связи в МИДе рекомендуют гражданам РК заблаговременно готовиться к поездке в данную страну.

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