Документы с истекшим сроком будут действительны до 10 июля

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане замену просроченных документов будут осуществлять без штрафных санкций до 10 июля, передает Kazakhstan Today.

В связи с введением режима чрезвычайного положения с 26 марта работа ЦОНов была приостановлена. Госуслуги, в том числе по переоформлению документов, удостоверяющих личность, не проводились, сообщили в МВД Казахстана.

Введение чрезвычайного положения признается форс-мажорным обстоятельством, в связи с чем правительство РК приняло постановление о признании действительными некоторых документов граждан:

1) документы, удостоверяющие личность, указанные в статье 6 закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность";

2) водительские удостоверения, в том числе временные, свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра;

3) разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

4) разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельства лица, ищущего убежище.

Вышеуказанные документы, сроки действия которых истекли в период чрезвычайного положения, признаются действительными в течение 60 календарных дней со дня его отмены, то есть до 10 июля текущего года.

Для граждан РК, достигших в период действия режима чрезвычайного положения и в течение 60 календарных дней со дня его прекращения 16-летнего возраста и не получивших документ, удостоверяющий личность, основным документом, удостоверяющим их личность, на указанный период является свидетельство о рождении или паспорт гражданина РК.

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