Доля казахстанских автомобилей в госзакупках достигла 100%

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - C начала года госучреждения не приобрели ни одного служебного автомобиля иностранного происхождения, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", передает Kazakhstan Today.

"Мы рады констатировать, что с начала года госучреждения не приобрели ни одного служебного автомобиля иностранного происхождения. 100% техники закуплено у казахстанских предприятий", - сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алфёров.

По данным "КазАвтоПром", по итогам четырех месяцев 2019 года государственными органами и национальными компаниями РК было закуплено 1537 автомобилей на сумму 9,6 млрд тенге, что выше прошлогоднего показателя на 46,5% (1046 единиц).

Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Впервые в истории госзакупок весь парк приобретаемой служебной техники по результатам января - апреля 2019 года составили автомобили казахстанского производства", - сообщили в пресс-службе "КазАвтоПром".

Активнее всего госучреждения закупали легковые автомобили бренда LADA. За истекший период было приобретено 555 единиц техники этой марки. В ТОР-5 вошли также UAZ с результатом 325 единиц, Skoda (230 единиц), Hyundai (170 единиц) и KIA (167 единиц).

Рейтинг наиболее популярных моделей возглавил внедорожник LADA 4x4 с результатом 487 единиц и долей 31,7%. Далее следуют Skoda Octavia (160 единиц; 10,4%), KIA Cerato (99 единиц; 6,4%), UAZ Hunter (97 единиц; 6,3%), Hyundai Elantra (77 единиц; 5%), UAZ 396295 (71 единица, 4,6%), Skoda Superb (57 единиц; 3,7%), Hyundai Tucson (47 единиц; 3,1%), UAZ 220695 (41 единица; 2,7%) и UAZ 390995 (34 единицы; 2,2%).

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