По итогам I квартала казахстанцы приобрели 13,3 тыс. новых легковых автомобилей на сумму 120,8 млрд тенге

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В течение января - марта 2019 года официальными дилерами было реализовано 13 289 автомобилей, что на 17,8% выше результата годичной давности, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", передает Kazakhstan Today.

"Март принес более высокий результат, нежели два первых месяца года. Благодаря ускорению темпов рыночного роста, совокупные продажи дилеров в первом квартале стали лучшими на этом отрезке за минувшие три года: казахстанцы приобрели 13,3 тыс. новых автомобилей на сумму 120,8 млрд тенге. Объем рынка в денежном выражении превысил прошлогодний показатель на внушительные 38,7%. Что не менее важно - отечественные производители сохраняют за собой уверенное преимущество в структуре потребительских предпочтений. По итогам трех месяцев на их долю пришлось 54,2% суммарных продаж. И это наиболее высокий квартальный показатель в истории отечественного автопроизводства", - сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов.

В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 120,8 млрд тенге ($319,8 млн), что на 38,7% превышает показатель 2018 года.

Сбыт по итогам марта 2019 года (4696 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 14,9%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 42,4 млрд тенге ($112,2 млн), превысив показатель годичной давности на 39%.

7199 покупателей (54,2%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 6 090 автомобилей (45,8%) из числа реализованных по итогам 3 месяцев текущего года пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам I квартала 2019 года возглавляет Lada: на территории республики продано 3420 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 2906 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 2351 реализованный автомобиль. Пятерку лидеров замыкают KIA (864 единицы) и Renault (517 единиц).

В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (498 единиц). Nissan (473 единицы), Volkswagen (392 единицы), Lexus (338 единиц) и UAZ (310 единиц).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 35,4% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 24% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Toyota City Алматы (6,1%), Вираж с долей 6%, Тойота Центр Жетысу (2,7%), Автомир (2,3%), Mercur Auto (2,2%), Aster Auto (1,9%), Тойота Центр Костанай (1,4%) и Allur Auto (1,3%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января - марта 2019 года продемонстрировали жители городов Алматы (3786 реализованных автомобилей), Нур-Султан (2587 единиц), Атырау (963 единицы), Шымкент (833 единицы), Костанай (821 единица), Караганда (761 единица), Актау (557 единиц) Уральск (545 единиц), Усть-Каменогорск (500 единиц) и Актобе (471 единица).

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