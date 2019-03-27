Дополнительных бюджетных средств в связи с переименованием столицы не потребуется

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов в ходе пресс-конференции на площадке правительства РК рассказал о том, как переименование столицы отразится на бюджете страны, передает Kazakhstan Today.

Отвечая на вопросы журналистов, А. Смаилов заверил, что в связи с переименованием столицы Казахстана в город Нур-Султан внесение изменений в нормативно-правовые акты по выделению дополнительных средств не потребуется. Все будет осуществляться в рамках текущего бюджета.

"Недавно был принят закон о переименовании нашей столицы в город Нур-Султан, в этой связи каких-то дополнительных денег из республиканского или местного бюджета не предусматривается. Что касается центральных государственных органов, то для замены вывесок в тех зданиях, которые находятся на территории города Нур-Султан, потребуются средства, но они в рамках текущего финансирования вполне могут быть профинансированы, то есть в рамках ежегодного содержания государственных органов", - сказал министр финансов.

В части бланочной продукции также существенных расходов не ожидается.

Надо учитывать, что госорганы перешли на электронный документооборот, поэтому каких-то существенных расходов на печать бланков не потребуется", - отметил он.

Что касается вывесок, указателей местных исполнительных органов, то они, как подчеркнул А. Смаилов, будут осуществляться за счет средств местного бюджета с учетом имеющегося перевыполнения.

Смаилов уточнил, что в целом на замену устаревших вывесок, указателей по городу, ежегодно предусматриваются в местном бюджете средства, то есть это текущие расходы, в рамках которых акимат планирует постепенно менять эти вывески, указатели, начинать с основных, которые при въезде в город, затем поэтапно заменять в других необходимых местах. Другими словами, каких-либо дополнительных средств власти города выделять не планируют, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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