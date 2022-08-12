Досаев посетил ряд медучреждений Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с состоянием объектов здравоохранения города Алматы, посетив медицинские учреждения в Бостандыкском, Наурызбайском, Алатауском, Жетысуском, Турксибском, Медеуском районах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первым объектом посещения стало крупнейшее родовспомогательное учреждение Алматы - Центр перинатологии и детской кардиохирургии, в котором сохраняется высокая младенческая смертность, сообщили в пресс-службе горакимата.

Существующая инфраструктура центра, особенно операционно-реанимационные отделения и поликлиника, требуют капитального ремонта и модернизации. В операционных полноценно не работает вентиляция, также необходима замена систем отопления, канализационных труб, ремонт крыши, лифтов и другое", - рассказали в пресс-службе.

Аким поручил управлению общественного здравоохранения совместно с управлением строительства города провести необходимые изыскательские и проектные работы для комплексного решения данных проблем в текущем году для того, чтобы в 2023 году приступить к строительно-монтажным работам.

Также глава города посетил городскую больницу № 7, которая обслуживает население трех районов города (Наурызбайский, Ауэзовский, Алатауский). Они отличаются наиболее высоким естественным приростом населения, а также высоким сальдо миграции, поэтому значительная нагрузка на больницу требует качественной инфраструктуры.

После ознакомления с новым корпусом приемного покоя аким Алматы поручил управлению строительства совместно с застройщиком в короткие сроки устранить все недоработки, которые были обнаружены в ходе визита. В частности, необходимо провести работы по приточно-вентиляционной системе, инженерным решениям и дооснащению оборудованием, а также модернизировать операционный блок старого корпуса больницы. Необходимые средства на проектные работы будут выделены в текущем году при осеннем уточнении бюджета", - сообщает акимат.

Досаев также ознакомился с работой поликлиники № 22, которая оказывает помощь населению Алатауского района, и отметил высокую нагрузку на врачей и инфраструктуру. На сегодня поликлиника при плановой мощности в 200 посещений в смену фактически перегружена вдвое.

Для решения данного вопроса в микрорайоне Саялы ведется строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену. Новая СВА позволит разгрузить данную поликлинику и улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алатауского района из микрорайонов Кок-Кайнар, Саялы и Томирис", - отметили в ведомстве.

Во время посещения поликлиники № 11 в Жетысуском районе, к которой прикреплены более 66 тысяч человек, было отмечено, что в одном из корпусов поликлиники завершается капитальный ремонт с сейсмоусилением. Аким Алматы поручил управлению строительства повысить контроль за качеством строительных работ.

Также Досаев посетил городскую клиническую больницу № 4. Клиника специализируется на травматологии и ортопедии и обслуживает население Турксибского, Жетысуского, а также часть Алатауского районов. Ежегодно в медицинское учреждение обращаются более 80 тысяч пациентов. На сегодня остро необходима модернизация приемного отделения для эффективного распределения потоков пациентов в соответствии со стандартами триаж-системы. Акиму города также были представлены планы по привлечению частных инвестиций для качественного улучшения работы лабораторных отделений. Ерболат Досаев поручил изучить предложения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства и начать проектные работы по реконструкции приемного покоя больницы, которая должна стать передовым центром компетенций в сфере травматологии и ортопедии.

Глава города посетил городской онкологический центр, который обслуживает все население города, а также пациентов из регионов Казахстана. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе. Аким Алматы поручил управлениям строительства и здравоохранения дополнительно изучить необходимость предлагаемого коечного фонда с учетом текущей загруженности онкологического стационара. При этом глава города акцентировал внимание управления здравоохранения на необходимости усиления работы на уровне ПМСП по раннему выявлению и скринингу онкологических больных", - сообщили в пресс-службе.

Ерболат Досаев посетил наиболее удаленную от центра города больницу "Алатау" в Медеуском районе, ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению здания, а также с планами по развитию и оснащению поликлиники. На сегодня здание поликлиники нуждается в капитальном ремонте с модернизацией инженерных сетей. Ведутся проектные работы по строительству модульного центра компьютерной томографии на территории данной поликлиники.

По итогам рабочей поездки аким города дал конкретные поручения по совершенствованию системы здравоохранения города Алматы, в частности по обеспечению населения качественными медицинскими услугами в рамках принципа шаговой доступности.