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Два комитета упразднили в МНЭ РК

11.12.2020 6940
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства от 2 декабря 2020 года о мерах по реализации указа президента РК "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, в Министерстве национальной экономики Казахстана упразднены Комитет по защите и развитию конкуренции и Комитет по статистике. 
 
Лимит штатной численности МНЭ РК с учетом его территориальных органов и подведомственных государственных учреждений сокращен с 4207 до 1078 человек.
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 
Напомним, ранее президент Казахстана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому Комитет по статистике Министерства национальной экономики преобразован в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию. 
 

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