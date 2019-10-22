Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего государственного аудита Минфина РК

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - По согласованию с премьер-министром РК и руководителем Администрации президента РК Ануар Джумадильдаев назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

С января 2017 года по апрель 2019 года Джумадильдаев занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября ё965 года в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства