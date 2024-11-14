Экс-аким Косшы назначен акимом Степногорска

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Серик Егизбаев в своем депутатском запросе, озвученном на заседании нижней палаты, выразил тревогу в связи проблемами с судьбой рекордного урожая.





По словам парламентария, депутаты комитета по аграрным вопросам ежедневно получают письма и личные обращения, суть которых можно передать одним выражением "гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров".





Также, по его словам, в соцсетях немало роликов о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна. Депутат также напомнил о проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге.





Серик Егизбаев подчеркнул, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств, и в первую очередь из финансово-экономического блока.





Считаем необходимым встретиться в парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более 5 млн тонн зерна, и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно", - сказал мажилисмен.





Депутат также считает важным ответить на вопросы, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенние полевые и уборочные работы хотя бы до весны 2025 года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге. А также рассматривает ли правительство возможность применения механизма взаимозачета, для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами, и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна.



