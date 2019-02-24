Экс-депутат Сапиев получил должность на госслужбе

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Экс-мажилисмен Серик Сапиев получил должность на госслужбе, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Сапиев Серик Жумангалиевич назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Ранее занимавший данный пост Серик Жарасбаев освобожден от должности согласно поданному заявлению", - сообщил портал primeminister.kz .

Серик Сапиев родился в 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальностям "педагог физической культуры" и "юриспруденция"; в 2014 году - университет Брунель (стипендиат программы "Болашак"); в 2016 году получил степень магистра педагогических наук в Казахской академии спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В различные годы работал тренером-преподавателем, спортивным директором в Казахстанской федерации бокса, генеральным директором Astana Arlans.

С февраля 2017 года и до настоящего времени занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена Комитета по социально-культурному развитию.

Сапиев - двукратный чемпион мира по боксу (2005, 2007), двукратный чемпион Азии (2007, 2009), серебряный призер чемпионата мира 2011 года, бронзовый призер чемпионата мира 2009 года. Победитель Азиатских игр (2010).

Напомним, сегодня на пленарном заседании мажилиса Сапиев досрочно сложил с себя депутатские полномочия.

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