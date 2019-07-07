Экс-советник президента Ержан Бабакумаров назначен замакима Алматы

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Экс-советник президента РК Ержан Бабакумаров назначен заместителем акима Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Алматы по согласованию с администрацией президента РК Бабакумаров назначен заместителем акима города", - сообщается на сайте акимата Алматы.

Бабакумаров родился в 1969 году в Талдыкорганской области. Кандидат политических наук.

С 1996 на государственной службе. Был заместителем заведующего отделом внутренней политики АП. Заведующим информационно-аналитическим центром администрации президента РК.

Заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, директором СЦК при президенте РК. Занимал должности ответственного секретаря и вице-министра культуры и информации. Последнее место работы советник президента Республики Казахстан - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента Республики Казахстан.

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