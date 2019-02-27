Эксперт считает 2018 год "рубежным" в истории партии "Нур Отан" и общества в целом

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, кандидат политических наук Мадина Нургалиева рассказала о результатах ряда проектов, реализованных за прошлый год партией "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

2018 год можно назвать "рубежным" в истории партии и общества в целом. Проснувшийся интерес публики к политике - это естественное следствие растущего общественного понимания важности стратегических инициатив власти и их желаемых результатов. Партийная система консолидирует население и гражданские структуры, готовых разделить с властью политическую ответственность за положение дел в стране. Во многом благодаря усилиям партийцев "Нур Отана" постепенно заработал механизм "обратной связи" и расширился коридор возможностей гражданского общества для участия в публичной политике. Вполне очевидно, что это будет повесткой для работы партии на предстоящую перспективу", - считает она.

По мнению эксперта, партия "не стоит на месте". "Нур Отан" интенсивно модернизируется и совершенствуется.

Реформационный опыт партии "Нур Отан" в рамках британской модели "Prince2" достаточно интересен. Он представляет собой схему проектного управления, удачно сочетает возможности адресной работы с целевыми группами и адекватные критерии оценки полученных результатов. Как это реализуется на практике? В настоящий момент завершено внедрение этой английской методики проектного управления ("Prince2"). Вместо погони за массовым охватом, партийная работа сосредотачивается на конкретных проектах по приоритетным направлениям, востребованным разными категориями населения (целевыми группами). Конечным критерием оценки работы становятся не количественные показатели (число проведенных мероприятий и их участников), а адресные выгоды для населения и вклад в достижение целей государственных программ", - пояснила она.

Мадина Нургалиева также привела конкретные примеры уже реализованных по этому направлению проектов.

Примерами проектной деятельности партии с конкретными целевыми группами можно назвать проекты: "Будущее без барьеров", "Счастливое детство", "Путевка в жизнь", "Молодежный кадровый резерв", - сказал она.

Главная цель проекта "Будущее без барьеров" - содействие улучшению качества жизни казахстанцев с особыми потребностями. Проект имеет 4 приоритета: создание "безбарьерной среды" для людей с ограниченными возможностями; содействие инклюзивному образованию (прежде всего, детей); помощь в трудоустройстве для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли зарабатывать и сами обеспечивать условия своей жизни; совершенствование законодательства в этой сфере. Адресные выгоды указанной целевой группы: трудоустроены - более 8,8 тыс. человек. Свыше 3 тыс. нашли постоянную работу.

Проект "Счастливое детство". Цель - защита обездоленных детей (сирот и оставшихся без попечения родителей). Адресные выгоды этой целевой группы: подготовлено 40 поправок в законы, регулирующие права детей-сирот; предусмотрено увеличение пособий для усыновителей до 55 МРП на каждого ребенка ежемесячно. Из них, одна треть выделяется на образование ребенка и еще столько же откладывается на жилищный депозит.

Проект "Путевка в жизнь". Это проект социальной направленности для молодежи. Цель - помочь молодым людям реализовать свой потенциал, стать конкурентоспособными на рынке труда. Адресные выгоды: за год 436 выпускников вузов прошли стажировки в крупных национальных компаниях и государственных органах ("Казахтелеком", "КазМунайГаз", холдинг "Байтерек", Министерства образования и науки, юстиции и другие), часть из них трудоустроена.

Проект "Молодежный кадровый резерв" - это стартап для успешной молодежи в целях ее продвижения в государственные службы, бизнес, общественную сферу. Адресные выгоды: за 5 лет в нем приняли участие 3 тыс. молодых людей. 80 человек прошли образовательную программу на базе Академии государственного управления при президенте РК и Школы политического менеджмента партии.

Что касается изменений в организационной структуре партии и ее подразделений, то из достигнутого обращает на себя внимание созданный в Центральном аппарате портфолио-офис, который координирует всю проектную деятельность. На очереди - создание современной HR-службы, которая будет заниматься кадровой работой в партии. По существу, партия превращается в "пропускную систему", обеспечивающую профессионально-квалификационный состав политического класса. Поэтому в рамках программы "Профессиональный кадровый резерв" партия пошла на ужесточение требований к кандидатам на политические должности", - сказала она.

Мадина Нургалиева также напомнила, что в начале 2018 года "Нур Отан" также запустил в регионах 22 инновационных проекта, направленных на развитие информационных технологий, повышение цифровой грамотности населения, переход на трехъязычие, геоинформационный онлайн-сервис бизнеса, развитие МСБ, государственной молодежной политики, сферы образования, реализацию Программы "Рухани жангыру" и многое другое. В течение трех лет будут открыты 1 тыс. бесплатных IT-классов. Проект направлен на обеспечение углубленного факультативного изучения школьниками программирования и робототехники. Ежегодно эти классы смогут посещать до 150 тыс. детей. Обучение будет проводиться IT-специалистами на базе специальных программ, соответствующих европейским стандартам. Эффективный путь - массовые краткосрочные курсы длительностью 1-6 месяцев. Обученные специалисты смогут оказывать услуги заказчикам из ближнего и дальнего зарубежья, находясь в Казахстане. Планируется готовить менторов-наставников по наиболее востребованным на фриланс-биржах навыкам, а также предусмотреть 1 год сопровождения выпускников для доведения их до получения заказов. Кроме того, партия работает над созданием единой онлайн-библиотеки с переводом всего книжного фонда в электронный формат. В конце 2018 года "Нур Отан" запустил новую дискуссионную площадку на государственном языке.

Очень важным, принципиальным моментом является то, как партия реагирует на различные запросы общества и текущие ситуации. Так, буквально сразу же после недавних печальных событий первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев объявил о создании Республиканского совета по защите прав детей. Это новый консультативно-совещательный орган при партии, который будет нацелен на значительное увеличение поддержки многодетных семей и пересмотр подходов в сфере защиты прав и законных интересов подрастающего поколения. Помимо этого, "Нур Отан" реализует партийный проект "Бакытты отбасы". Приведенные проекты - лишь краткий перечень того, что составляет многогранную повседневную работу партии "Нур Отан". Все партийные проекты образуют единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на изменение качества жизни конкретных социальных групп и общества в целом", - резюмировала эксперт.

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