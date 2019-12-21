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Елбасы прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ

20.12.2019, 15:04 7993
Санкт-Петербург. 20 декабря. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, передает Kazakhstan Today.
 

Нурсултан Назарбаев прибыл в город Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече лидеров стран СНГ", - сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в Twitter.

 
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали разъяснил, почему глава государства Касым-Жомарт Токаев не примет участие в неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. 
 

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