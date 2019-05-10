Елбасы принимает участие в военном параде в Москве

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Москва. 9 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в военном параде в Москве, передает Kazakhstan Today.

Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению президента России Владимира Путина принимает участие в качестве почетного гостя в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходящего на Красной площади в Москве", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Как сообщается на сайте президента России, в Параде Победы приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники. Всего были задействованы свыше 13 тыс. военнослужащих.

Традиционно военный парад открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища.

В составе пеших расчетов участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других силовых ведомств.

В механизированной части Парада Победы были задействованы легендарный танк Т-34, защищенные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины поддержки танков "Терминатор", пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", зенитной ракетной системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другая техника.

Музыкальное обеспечение парада осуществлял сводный военный оркестр Московского гарнизона.





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