Жители и гости Алматы возложили цветы к Мемориалу славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (ФОТО)

Алматы. 9 мая. Kazakhstan Today - В Алматы в День Победы жители и гости города возложили цветы к Мемориалу славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, почтив память погибших в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед горожанами, аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что 9 мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла. В этот священный день каждый склоняет свои головы перед героизмом воинов-освободителей, сообщила пресс-служба акима города.

Каждый пятый казахстанец отправился на фронт, половина из них осталась лежать на полях сражений. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. Казахстан с первых дней войны стал основной житницей и арсеналом фронта. На территории нашей республики были сформированы 12 стрелковых, 7 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Четыре казахстанца стали дважды героями Советского Союза, 528 - героями Советского Союза и 110 тысяч награждены орденами Славы. Мы всегда будем гордиться мужеством и помнить подвиги наших героев Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Сергея Луганского и Леонида Беды, а также всех ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне. Их имена можно перечислять бесконечно", - сказал Байбек.

Аким мегаполиса отметил, что победа ковалась ценой неимоверных усилий каждого казахстанца. Труженики тыла, а это и женщины, и старики, и дети, для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали не покладая рук днем и ночью. В стране выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута, 9 из 10 пуль были отлиты в Казахстане. На нужды фронта казахстанцы собрали 1,5 тыс. вагонов с одеждой и продуктами, было отправлено 6 млн тонн зерна и 700 тыс. тонн мяса.

Ценою неимоверных, нечеловеческих усилий и жертв, смелости и отваги ветераны и труженики тыла подарили нам мирное небо над головой. Продемонстрировали немеркнущий в истории пример настоящего патриотизма, огромного мужества и беззаветного героизма во имя мира и жизни на земле. Елбасы сказал, что "наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг". И наш священный долг - оказывать нашим ветеранам и труженикам тыла уважение и почет, поддержку и заботу. Правда истории неподвластна времени и подвиги героев не имеют срока давности. И здесь, на Мемориале славы, я призываю всех алматинцев с достоинством воздать должное памяти наших отцов и дедов, ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ними", - подчеркнул аким.

По данным пресс-службы, в этом году общий объем единовременных выплат для 4324 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним по Алматы составил 540 млн тенге. Ветераны обеспечиваются жильем и другими мерами социальной поддержки в виде санаторно-курортного лечения, льготных лекарств. Город совместно со спонсорами помогает в ремонте жилья, оплате коммунальных услуг, бесплатном проезде в общественном транспорте. Для ветеранов свои двери открыл первый в стране Центр долголетия.

После прохождения роты почетного караула и возложения цветов к Мемориалу славы свою программу представил Государственный духовой оркестр РК, была развернута полевая кухня. На территории парка были выставлены ретро-автомобили и установлены тематические малые архитектурные формы.

В данный момент по улицам города проходит шествие "Мангілік Данк - Бессмертный полк" . В 20.00 на площади Астана состоится концерт "Тагзым!" с участием эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы и звезд казахстанской эстрады. Праздничное мероприятие завершится салютом в 22.00.

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