Шествие "Бессмертный полк" начнется в Алматы завтра в полдень

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Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые пройдут завтра в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

9 мая, в 09.30, на площади перед Вечным огнем в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В торжественном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, рота почетного караула, военно-духовой оркестр и другие. В ходе церемонии жители города почтут память павших минутой молчания, после чего состоится торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт, сообщили в пресс-службе акима города.

В этот же день, с 12.00, состоится шествие " Бессмертный полк ". Шествие стартует с площади Астана, пройдет по улице Толе Би, до проспекта Достык, до улицы Казыбека би и улицы Зенкова, до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В 20.00 на площади Астана состоится концерт "Тагзым!" с участием эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы и звезд казахстанской эстрады. В завершение празднования гостей и жителей города порадует праздничный салют, который прогремит также на старой площади.

Напомним, шествие "Бессмертный полк" пройдет завтра во всех крупных городах Казахстана, кроме Актобе

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