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В Актобе в День Победы не состоится шествие Бессмертного полка

07.05.2019, 17:38 7453
Актобе. 7 мая. Kazakhstan Today - Жители Актобе в этом году не смогут участвовать в памятном шествии "Бессмертный полк", потому что его в городе проводить не будут, передает Kazakhstan Today.
 
Аким города Ильяс Испанов провел совещание по вопросам подготовки к празднованию Дня Победы, в ходе которого выяснилось, что акцию "Бессмертный полк" в этом году в Актобе проводить не будут.
 
В акимате сообщили, что для проведения шествия необходимо было подать заявление за 10 дней до самого мероприятия, но таких заявлений в акимат не поступало. 
 
Власти города также не стали заниматься организацией "Бессмертного полка", сославшись на негативные высказывания родственников ветеранов, по словам которых "после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов".
 
Кроме того, у акимата возникли опасения, что из-за шествия будут заторы общественного транспорта, что "принесет неудобства в передвижении жителям города".
 
В акимате уточнили, что почтить память с портретами родных и близких - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, можно будет в период прохождения праздничного мероприятия в Парке Первого Президента.
 
В настоящее время в Актобе проживает 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Самому молодому участнику ВОВ - 91 год, а самому старшему - 101 год. 
 
Это первый случай в Казахстане, когда власти города не стали организовывать акцию памяти "Бессмертный полк". Если в России организацией шествия занимаются специальные штабы полка, то в Казахстане акцию, в основном, проводят местные исполнительные органы. С каждым годом "Бессмертный полк" набирает популярность. Он охватил не только Россию и страны бывшего Советского Союза. В преддверии Дня Победы во многих зарубежных городах уже прошли шествия памяти. Родственники тех, кто боролся с фашизмом, приняли участие в акции в США, Аргентине, КНР, Бельгии, Японии и других странах. 
 

Участие в "Бессмертном полку" подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны - 9 Мая выходит на улицы города с его(ее) фотографией или, если нет фотографии, - с его(ее) именем, чтобы принять участие в параде в колонне "Бессмертного полка", либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту", - говорится в уставе "Бессмертного полка".

 
Между тем, в белорусском городе Витебске накануне Дня Победы в запретили "Бессмертный полк", а в Минске изменили место его проведения. 

В Витебске местные власти отказали в проведении шествия-акции "Бессмертный полк" с формулировкой "не представляется возможным" и предложили присоединиться к акции "Беларусь помнит". Заявку на мероприятие подавала партия левых "Справедливый мир", ее поддержали представители нескольких негосударственных организаций", - пишет портал "Настоящее время" со ссылкой правозащитную организацию "Весна".

 
По данным издания, в марте президент страны Александр Лукашенко заявил, что "категорически против" подобных мероприятий. 
 

 

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