Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы усилит меры безопасности по маршруту движения "Бессмертного полка", передает Kazakhstan Today.

В департамент полиции города Алматы поступило обращение от ветеранских организаций на предмет усиления мер обеспечения общественной безопасности на мероприятиях, планируемых в честь Дня Победы, в особенности по маршруту движения "Мангiлік Данк- Бессмертный полк ", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В период с 7 по 9 мая в Алматы планируется большое количество культурно-массовых мероприятий, а также масштабное шествие, в котором планируется участие более 115 тысяч человек.

В этой связи полиция города сообщает о переводе личного состава на усиленный вариант несения службы, а также о принятии беспрецедентных мер, позволяющих обеспечить безопасность граждан на должном уровне", - отметили в ведомстве.

В частности, сотрудниками полиции будет организовано усиленное сопровождение колонны.

Кроме того, в период праздничных мероприятий, будут усилены меры антитеррористической безопасности.

С учетом теракта, имевшего место в июле 2016 года в городе Ницца, где водитель грузовика протаранил толпу людей, по маршруту движения будут установлены антитаранные дорожные бетонные ограждения", - отметили в пресс-службе

Вместе с тем в департаменте полиции информируют, что по фактам нарушения общественного порядка будут максимально приняты превентивные меры.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на любого рода антиобщественные проявления со стороны сторонников экстремистского движения, и принимать строгие меры к нарушителям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства