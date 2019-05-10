В Казахстане проживает более 1400 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны

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Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на 1 мая 2019 проживает более 1400 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, передает Kazakhstan Today.
В Казахстане на 1 мая текущего года проживает 1425 непосредственных инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также свыше 87 тыс. ветеранов войны, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, супруги умерших инвалидов войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие", - сообщила ранее пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По случаю Дня Победы местные исполнительные органы подготовили мероприятия по оказанию поддержки и чествованию ветеранов. Акиматы самостоятельно устанавливают размер единовременной денежной выплаты исходя из возможностей своих бюджетов.
Наибольшую сумму - 542 тыс. тенге получат ветераны, проживающие в Восточно-Казахстанской области, в Нур-Султане - 519 тыс. тенге, в Акмолинской и Павлодарской области - около 500 тыс. тенге. В Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях выплата составит 300 тыс. тенге. Порядка 250 тыс. тенге предусмотрено в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также Алматы и Шымкенте. 202 тыс. тенге в Кызылординской области, по 150 тыс. тенге в Костанайской и Жамбылской областях", - отметили в ведомстве.
Вместе с тем Минтруда и соцзащиты населения рекомендовало в 2019 году выплатить не менее 300 тыс. тенге каждому инвалиду и участнику войны.
Также различные единовременные выплаты полагаются жителям блокадного Ленинграда - 69 человек на общую сумму 3,4 млн тенге, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей (283 человека - 14,5 млн тенге), супругам умерших инвалидов войны (4179 человек - 79,1 млн тенге), вдовам погибших во время войны (364 человека- 11,5 млн тенге), труженикам тыла (67 479 человек - 1,3 млрд тенге) и остальным лицам, приравненным к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны (15 066 человек - 676 млн тенге).
По данным пресс-службы, инвалидов войны планируется в первоочередном порядке обеспечить санаторно-курортным лечением, протезно-ортопедическими изделиями, медицинскими услугами по протезированию, сурдосредствами и другими компенсаторными вспомогательными средствами, обязательными гигиеническими средствами, креслами-колясками и лекарственными средствами.
В целом к 74-й годовщине Победы 88 862 ветеранам войны будет выплачена единовременная материальная помощь на сумму свыше 2,6 млрд тенге.
Напомним, акимат Алматы принял решение увеличить ежегодную помощь ветеранам еще в два раза до 500 тыс. тенге. Сегодня, 9 мая, во всех крупных городах Казахстана, кроме Актобе, пройдет шествие "Бессмертный полк".
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