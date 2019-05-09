Ветеранов в Мангистауской области поздравили концертом и праздничным дастарханом

Актау. 8 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким Мангистауской области Ералы Тугжанов провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, передает Kazakhstan Today.

Всего в регионе остались 16 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых только 8 смогли прийти на встречу. Для виновников торжества были организованы концертные программы, подготовленные 22 этнокультурными объединениями. Для почетных гостей был накрыт праздничный дастархан, показали видеоролики с кадрами военных лет", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Ветеранов поздравил глава региона. "Уважаемые ветераны, все мы прекрасно знаем, что всем вам пришлось пройти сложный путь. Вечная память павшим воинам. Отстоять свою землю удалось благодаря мужеству и отваге, проявленным, в тяжелые годы войны. Самым радостным, незабываемым событием всегда останется день победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами и в праздничный день искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни", - отметил в своей поздравительной речи Ералы Тугжанов.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из Мангистауской области было призвано 6388 человек, из которых 4200, к сожалению, так и не вернулись в родные края. Увы, с каждым годом все меньше ветеранов войны остается рядом с нами и с ними уходят воспоминания прошлого.

В акимате отметили, что в настоящее время все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Мангистауской области, обеспечены жильем.

Отметим, что в Казахстане оказывается всесторонняя поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проводятся акции . В Нур-Султане Алматы в этом году ко Дню Победы ветераны получат по полмиллиона тенге.

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