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По полмиллиона тенге получат ко Дню Победы проживающие в столице ветераны войны

30.04.2019, 09:03 12799
По полмиллиона тенге получат ко Дню Победы проживающие в столице ветераны войны
Фото: http://u-f.ru/
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проживает 71 участник Великой Отечественной войны. Каждый из них ко Дню Победы получит по полумиллиону тенге, передает Kazakhstan Today.
 

71 участник Великой Отечественной войны получит по 519 тыс. тенге; 332 человека - лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, - получат по 22 725 тенге (9 МРП); 3519 человек - это другие категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, получат по 11 363 тенге (4,5 МРП)", - сообщила руководитель отдела по работе с ветеранами и инвалидами городского управления занятости и социальной защиты Гульзада Джекебаева.

 
Для ветеранов войны и лиц, приравненным к ним, также предусмотрена денежная компенсация за коммунальные услуги. Компенсацию получат 1609 человек на общую сумму 127 054 тыс. тенге. Лекарственное обеспечение ветеранов и лиц, приравненных к ним, предусмотрено для 2700 человек на общую сумму 33 500 тыс. тенге. Социальную помощь на выписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских получает 71 человек (на общую сумму 1214,5 тыс. тенге). 
 
Санаторно-курортным лечением для ветеранов и лиц, приравненных к ним, охвачено 395 человек (60 830 тыс. тенге). 
 
По словам Джекебаевой, дополнительная социальная помощь к 30-летию вывода войск из Афганистана оказана лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, из числа участников боевых действий в Афганистане. Выплату в размере 30 тыс. тенге получили 1264 человека. Ранее 1267 лицам было выплачено 28 792,6 тыс. тенге, таким образом, общая сумма с учетом ежегодно получаемой воинами-интернационалистами социальной помощи составила 52 725 тенге. 
 
Кроме этого, ветераны войны и лица, приравненные к ним, пользуются правом льготного проезда на городском пассажирском транспорте, бесплатного зубопротезирования, пишет официальный сайт акимата столицы.
 

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