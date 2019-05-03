Ветераны войны и труженики тыла смогут весь год ездить на поездах бесплатно

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла смогут весь год ездить на поездах бесплатно, передает Kazakhstan Today.

Специальная акция позволит ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны пользоваться услугами железнодорожного транспорта в течение года совершенно бесплатно. Акция действует в рамках республиканского социально-благотворительного проекта "Женіс", говорится в совместном пресс-релизе Фонда "Samruk-Kazyna Trust" и АО "Пассажирские перевозки".

Согласно условиям акции, ветеранам и труженикам тыла предоставляется возможность бесплатного проезда по всем направлениям, осуществляемым АО "Пассажирские перевозки" в пределах Казахстана и стран СНГ. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выделяются места в купейных вагонах поездов всех категорий, в том числе в вагонах класса "Турист" и специализированных купе для лиц с ограниченными возможностями в поездах компании Talgo.

Кроме того, в поездах формированием АО "Пассажирские перевозки" для ветеранов в пути следования будет представлено бесплатное питание.

Для оформления билетов по данной акции необходимо предоставить в билетную кассу оригинал документа, удостоверяющего личность, и удостоверение ветерана или труженика тыла Великой Отечественной войны. При следовании в страны СНГ проездные документы (билеты) оформляются в пунктах продаж, расположенных только на территории Казахстана.

Женіс" - республиканский социально-благотворительный проект для оказания поддержки ветеранам и труженикам тыла круглогодично. Проект реализуется Фондом развития социальных проектов Samruk-KazynaTrust от лица группы компаний АО "Самрук-Казына". Главная цель проекта - постоянная забота о ветеранах. В рамках проекта проводятся волонтерские рейды и другие мероприятия, направленные на воспитание молодого поколения и сохранение истории.

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