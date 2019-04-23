В Карагандинской области молодежные активисты взяли шефство над ветеранами

Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области молодёжные активисты взяли под свою опеку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, одиноких пенсионеров. В регионе стартовал месячник заботы в рамках проекта "Ардагерлерді ардактайык" партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Члены молодёжного крыла "Жас Отан" посещают пожилых людей, чтобы помочь в уборке дома и дворовой территории, в решении бытовых и социальных вопросов. Цель акции двойная: забота о ветеранах и патриотическое воспитание молодёжи, сообщила пресс-служба акима области.

Только в первый день месячника жасотановцы навестили 36 фронтовиков и тружеников тыла и оказали им необходимую помощь.

В Карагандинской области сегодня проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны, 21 инвалид Великой Отечественной войны, больше 10 тысяч тружеников тыла.

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