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Ветераны получат ко Дню Победы по 500 тыс. тенге в Алматы

07.05.2019, 14:49 8668
Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today - В Алматы, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника отечества, передает Kazakhstan Today.
 

Как сказал Елбасы, Вооруженные силы - это главный гарант безопасности и нерушимый оплот суверенитета, мирного покоя нашей страны". Сегодня мы отдаем дань уважения защитникам отечества всех поколений Казахстана. Имена Карасай-батыра, Богенбай-батыра, Бауыржана Момышулы, Леонида Беда, Бориса Керимбаева и многих других навечно останутся в памяти нашего народа. Мы всегда будем гордиться мужеством и отвагой наших героев и ветеранов, победивших в Великой отечественной войне", - сказал Бауыржан Байбек. 

 
Он подчеркнул, что священный долг каждого оказывать ветеранам и труженикам тыла свою заботу и поддержку. Ко Дню Победы каждый ветеран и инвалид войны уже получил по 250 тысяч тенге. Вместе с тем акиматом города принято решение увеличить ежегодную помощь еще в два раза. Таким образом, в этом году ветераны в Алматы получат по 500 тысяч тенге.
 

За годы Независимости в стране создана боеспособная, мобильная и хорошо оснащенная армия. Высокая оценка была дана главой государства, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на прошедших учениях "Айбалта-2019". Государственная поддержка армии позволила поднять престиж воинской службы. Предметом постоянного внимания является социальное обеспечение военнослужащих. С начала реализации новой модели обеспечения жильем почти 10 тысяч военнослужащих в Алматы открыли депозиты в Жилстройсбербанке, а более 360 семей уже стали обладателями собственного жилья", - сообщил аким.

 
Торжественное мероприятие продолжилось вручением подарков призывникам, сертификатов воспитанникам движения "Жас сарбаз", показательными выступлениями подразделения десантно-штормовых войск, а также концертной программой. По традиции родные и близкие призывников пришли поддержать будущих военнослужащих. 
 
Напомним, за последние три года в Алматы ключи от собственных квартир получили более 9 тысяч семей, в том числе социально-уязвимые слои населения, дети- сироты, многодетные и неполные семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним, бюджетники, военнослужащие и другие. 
 
В ближайшее время свои квартиры получат еще почти 2 тысячи алматинских семей, в том числе по 200 малообеспеченных и многодетных семей по городской жилищной программе "Бакытты Отбасы".
 

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