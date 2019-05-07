В Шымкенте ветераны и школьники исполнили песни военных лет

Шымкент. 6 мая. Kazakhstan Today - Во Дворце школьников города Шымкента 4 мая прошло праздничное мероприятие "Нам выпала честь прикоснуться к Победе", посвященное празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает Kazakhstan Today.

Торжественное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей блокадного Ленинграда берет начало от популярной в советские годы программы "От всей души", где рассказывали о ветеранах, их боевом пути. В Шымкенте гостей Дворца школьников встречало показательное выступление юных барабанщиков. В фойе звучали мелодии военных лет в исполнении духового оркестра музыкального колледжа города. И ветераны, и молодое поколение могли не только услышать бессмертные песни советских композиторов, но и поддержать их, сообщили в "Россотрудничестве".

Отмечается, что главное действие концертной программы началось в актовом зале с театрализованной постановки "Начало войны", участники которой передали тревогу и крайнее напряжение сил первых дней Великой Отечественной. Также собравшиеся почтили память павших героев войны минутой молчания и возложением гирлянды Славы.

В программу концерта вошли театрализованные постановки о событиях военных лет, стихи в исполнении учащиеся школ города. Учителя школ города исполнили военные песни "Журавли", "Катюша" и "Огонек". А танцевальная группа "Славяночка" подготовила театрально-хореографическую постановку на песню "Кукушка".

Вечер дополнил показ видеокадров военной хроники, а также выступления жителей, переживших блокаду Ленинграда. Ветеранам были вручены памятные подарки.

В завершении концерта с поздравлением выступила председатель славянского этнокультурного объединения города Шымкент Наталья Романова, которая пожелала всем, и прежде всего ветеранам, здоровья и крепости духа. Она особо подчеркнула, что народная память навсегда сохранит подвиг народа, победившего фашизм, рассказали в "Россотрудничестве".

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