Фестиваль хорового искусства "Алматинская весна" завершился гала-концертом, приуроченным ко Дню Победы

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Традиционным гала-концертом "Мы помним!" завершился трёхдневный фестиваль хорового искусства "Алматинская весна", передает Kazakhstan Today.

Концерт состоялся 27 апреля 2019 года в Государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы и был посвящён памяти советских солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Он был приурочен к началу акции "Георгиевская ленточка" в Южной столице Казахстана, сообщили организаторы.

Перед концертом в фойе была развёрнута выставка художественных работ юных воспитанников общественного фонда "Балбулак - Родник". Со словами приветствия к присутствующим обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Она сердечно поздравила гостей и участников концерта с приближающимся Днём Победы.

В концерте приняли участие хоры разных возрастов из Алматы, Нур-Султана, Актау, Жезказгана. Хоровое искусство Российской Федерации представил ансамбль из Петропавловска-Камчатского, в исполнении которого прозвучали песни "Гляжу в озёра синие" Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана и "Ехал я из Берлина" Исаака Дунаевского.

Зрители тепло поддерживали выступления. Бурными аплодисментами было встречено выступление специально приглашённой звезды, первой скрипки Казахстана Жамили Серкебаевой, исполнившей вокализ вместе со старшей группой хора "Елим ай".

Блеснули мастерством хор русской песни из Актау, молодёжный хор "Жастар" из Жезказгана, хор "Искер" из Алматы, сводный хор ДМШ №2 из Нур-Султана. В их исполнении прозвучали песни времён Великой Отечественной войны и композиции современных казахстанских и российских авторов. Все участники получили дипломы от организаторов и призы от представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

В заключение концерта прозвучала ставшая гимном Победы песня Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы", которую исполнил сводный хор участников фестиваля, поддержанный всем залом. Зрители стоя подпевали артистам и скандировали поздравление с Днём Победы.

Напомним, в феврале текущего года в Алматы прошла акция "200 минут чтения: Сталинграду посвящается" . Мероприятие стартовало в Музее боевой славы городской средней школы №32. В ней приняли участие активисты музея, школьники старших классов, их родители и учителя.

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