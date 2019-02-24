В Алматы героям Сталинграда посвятили 200 минут чтения

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Акция "200 минут чтения: Сталинграду посвящается" стартовала 6 февраля 2019 года в Музее боевой славы средней школы № 32 Алматы. В ней приняли участие активисты музея, школьники старших классов, их родители и учителя, передает Kazakhstan Today.

Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева прочитала рассказ "Злая фамилия" из книги Сергея Алексеева "Сталинградское сражение 1942-1943", рассказывающий о ежедневном военном подвиге обычного советского солдата. На страницах книги собраны рассказы, ярко иллюстрирующие оборону города на Волге, где каждый участник событий становился героем, сообщили организаторы мероприятия.

В память о чтениях Переверзева передала в Музей боевой славы средней школы №32 авторскую куклу известного казахстанского мастера Ольги Феденёвой "Опустели наши дворы", посвящённую памяти казахстанцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Из художественных и публицистических произведений, прочитанных в ходе подготовки к акции, ребята узнали многое из того, что сейчас не входит в школьную программу: как был взят Мамаев курган, как солдаты Великой Отечественной называли улицы города и почему, что такое "гвоздильный завод" и многое другое. Узнали они и о судьбах казахстанцев, принимавших участие в Сталинградской битве.

200 дней и ночей с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва. 200 минут чтения - дань памяти тем, кто ценой невероятных усилий и страданий защитил Сталинград и преодолел врага. В своих отзывах ребята писали, что такие акции должны проводиться постоянно, чтобы молодёжь знала, кто победил фашизм и отстоял наше право на свободу ценой собственной жизни.

Сталинградская битва закончилась в 16 часов 2 февраля 1943 года, в этот день Всероссийская акция "200 минут чтения: Сталинграду посвящается" началась в российских городах. 6 февраля 2019 года эстафету чтений подхватили казахстанцы.

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