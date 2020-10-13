Елбасы принял министра торговли и интеграции

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - В ходе встречи министр торговли и интеграции Бахыт Султанов проинформировал Первого Президента Казахстана об основных направлениях деятельности ведомства по трансформации и дальнейшему развитию торговой системы, передает Kazakhstan Today.

По информации Султанова, министерством торговли и интеграции взят курс на формирование эффективно действующей многоформатной торгово-логистической инфраструктуры, которая включает Национальную товаропроводящую систему и региональные хабы - МЦТЭС "Центральная Азия", МЦПС "Хоргос" и ТИЦ "Евразия".

Кроме того, министр рассказал о проведенной работе по систематизации торговли в ЕАЭС и устранению 16 барьеров.

Ранее председатель партии Nur Otan, Елбасы Нур-Султан Назарбаев в ходе встречи с первым зампредом партии Бауыржаном Байбеком поручил выплатить по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам нуждающихся семей.

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