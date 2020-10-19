Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Елбасы провел телефонный разговор с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazakhstan Today.

В ходе телефонного разговора Елбасы и наследный принц Абу-Даби с удовлетворением отметили динамичное развитие традиционно дружественных отношений между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает zakon.kz.

В данном контексте Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян обратили внимание на итоги недавнего рабочего визита в Абу-Даби премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, в рамках которого в том числе заключен межправительственный документ о реализации в нашей стране новых инвестиционных проектов в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, нефтехимия и фармацевтика, говорится на официальном сайте Елбасы.

Собеседники также затронули тему современного возрождения Туркестана, где в настоящее время осуществляется масштабное строительство городской и туристической инфраструктуры.

В завершение разговора Елбасы и наследный принц Абу-Даби выразили обоюдную уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.

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