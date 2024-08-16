Элитные виллы и квартиры: какие активы вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы  

После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек

Фото: Акорда

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарту Токаеву презентовали план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, сообщает - Касым-Жомарту Токаеву презентовали план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, сообщает Акорда





После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.





В рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов", - проинформировали президента.





В мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.





Акорда





В общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфитеатр.





Акорда





Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.