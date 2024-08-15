В Антикоре рассказали, какие активы вернули государству по делу Сатыбалдыулы

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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года по настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге ($1,6 млрд).





Из них $661,5 млн обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества К. Сатыбалдыулы, из таких стран как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и так далее", - проинформировали в Антикоре .





Антикоррупционной службой уголовные дела в отношении Сатыбалдыулы расследовались по фактам хищений средств АО "Казахтелеком", АО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.





В ходе следствия К. Сатыбалдыулы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем", - отметили в Антикоре.





В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.





Общая сумма возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Сатыбалдыулы составляет 732,8 млрд тенге, из них:





28,8% акций АО "Казахтелеком" - 93,8 млрд тенге; АО "ЦТС" - 30,2 млрд тенге; Доли участия в 4-х компаниях - 10,3 млрд тенге; Имущественные активы в Казахстане - 158,5 млрд тенге; Эксклюзивные драгоценности - 105,39 млрд тенге ($230 млн); Деньги на казахстанских счетах - 36,8 млрд тенге; Деньги из Австрии - 36,8 млрд тенге ($82,1 млн); Деньги из Лихтенштейна - 116,7 млрд тенге ($260,5 млн); Деньги из ОАЭ - 6,3 млрд тенге ($14 млн); Деньги из Турции - 2,2 млрд тенге ($4,92 млн); Реализация ценных бумаг - 135,8 млрд тенге ($300 млн).





В государственную собственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд тенге, из которых 73 объекта недвижимости (13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, 4 квартиры, 3 строения, 2 здания медресе с пристройкой, 2 парковочных места, 25 помещений, 1 объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, 5 спецтехники, 3 квадроцикла) и иного имущества", - проинформировали в агентстве.









Сообщается, что часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании.





Общая площадь переданных государству административных зданий в городах Астана и Алматы превышает 180 тыс. квадратных метров. Ранее данные активы сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство.





Один из люксовых объектов - бывшая резиденция Сатыбалдыулы в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров с земельным участком 135 гектаров - передан управлению образования города Астаны.





Данные средства обращены в доход государства и направлены на использование в социальных целях, добавили в Антикоре.