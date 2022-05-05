Энергетики Казахстана и Германии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - 4 мая Министерство энергетики совместно с Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии провели заседание рабочей группы в рамках энергетического диалога "Казахстан-Германия", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время заседания обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики между Казахстаном и Германией, а также стороны отметили актуальность развития энергетической отрасли двух стран, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Основной целью мероприятия являлось обсуждение таких тем, как межсекториальное повышение энергоэффективности, водородная энергетика и развитие сектора возобновляемых источников энергии.

В 2019 году между Казахстаном и Германией был подписан меморандум "О стратегическом партнерстве в области энергосбережения и повышения эффективности" для стимулирования долгосрочного сотрудничества в рамках секторальной дорожной карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности Казахстана на 2022 - 2026 годы.

В заседании приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения", а также РГП "Институт ядерной физики".

По итогам заседания стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по развитию перспективных направлений энергетической отрасли Казахстана.