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Енсебаев назначен главой холдинга "Зерде"24.06.2017
Государство  12:32

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Главой холдинга "Зерде" назначен Руслан Енсебаев, передает Kazakhstan Today.

"Приказом министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева Енсебаев Руслан Сатбекович назначен на должность председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", - сообщается на сайте премьер-министра РК.

Енсебаев родился в 1981 году в Акмолинской области. В 2005 году окончил Институт управления по специальности "экономика и менеджмент", в 2013 году - Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "вычислительная техника и программное обеспечение".

В 2001-2016 годах работал в РГП "Центр информатизации финансовых систем", АО "Национальные информационные технологии", АО "Казахтелеком", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С 2016 года и по настоящее время занимал должность главного директора по трансформации и кадровой политике АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
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