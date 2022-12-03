Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области

На сегодня по стране в собственность государства возвращено 5 млн га неиспользованных земель

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 декабря, в центральном аппарате партии AMANAT состоялось расширенное заседание комиссии "Жер аманаты", в ходе которого были подведены промежуточные итоги деятельности и определены дальнейшие задачи.





В мероприятии приняли участие депутаты фракции партии AMANAT в мажилисе, руководство Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, общественные деятели, исполнительные секретари региональных филиалов партии и др.





Открывая заседание, председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросу нехватки пастбищ для населения.





Президент поручил правительству и Генеральной прокуратуре вернуть государству неиспользуемые земли. В этой работе активно участвует комиссия "Жер аманаты", созданная при партии AMANAT. На сегодня по стране в собственность государства возвращено 5 млн га неиспользованных земель, из них более 3 млн га - при содействии комиссии "Жер аманаты", - сказал Ерлан Кошанов.





Он подчеркнул, что на горячую линию комиссии за короткое время поступило более 2,5 тысячи обращений граждан, которые были тщательно рассмотрены совместно с местными акиматами и профильным министерством.





Также председатель партии обозначил основные задачи в дальнейшей работе. В частности, региональным комиссиям необходимо обеспечить строгий контроль за справедливым распределением среди населения возвращенных сельскохозяйственных земель. Также следует принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших незаконную передачу земель, и недопущению подобных фактов в будущем.





Члены комиссии "Жер аманаты" предложили создать интерактивную карту, отражающую дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.





В ходе заседания также выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, юрист Бакытжан Базарбек, общественные деятели Мурат Абенов, Галым Байтук, журналист Максат Толыкбай, исполнительные секретари региональных филиалов партии и другие.