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Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области

02.12.2022, 15:47 17696
Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области
Акимом Акмолинской области Маржикпаев назначен 19 марта 2019 года
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент переназначил Ермека Маржикпаева на должность акима Акмолинской области, сообщает Акорда.

Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде (Астана).

В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина по специальности "учитель истории". В 2001 году окончил университет "Туран" по специальности "юрист". В 2009 году окончил Кокшетауский университет, имеет звание "бакалавр финансов".

Карьера:

  • 1991-1992 - учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы;
  • 1992-1995 - директор МЧП "Шонай";
  • 1995-2008 - генеральный директор МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай";
  • 08.2008-04.2012 - аким Аршалынского района;
  • 04.2012-09.2013 - аким Зерендинского района Акмолинской области;
  • 09.2013-19.03.2019 - заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог.

19 марта 2019 года назначен акимом Акмолинской области, полномочия продлены с 17 июня 2019 года.
 

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Президент назначил акима Алматы

02.12.2022, 20:26 9586
Президент назначил акима Алматы
Фото: gov.kz
Должность получил Ерболат Досаев.
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал указ о назначении Ерболата Досаева акимом Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.
Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы.
В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат имени О. Жаутыкова в Алматы.
Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана.
В 1997 году - заместитель председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председатель правления ЗАО «АТФБанк».
В 1998 году - советник премьер-министра Республики Казахстан.
В 1998 году - вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
В 2000 году - вице-министр финансов Республики Казахстан.
В 2001 году - председатель совета директоров Банка развития Казахстана.
С 2001 по 2003 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
С 2003 по 2004 годы - министр финансов Республики Казахстан, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, член правления Национального банка Республики Казахстан.
С 2004 по 2006 годы - министр здравоохранения Республики Казахстан.
С 2006 по 2012 годы - председатель совета директоров АО «Казинвестбанк».
С 25 сентября 2012 года - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С 16 января 2013 года - министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 6 августа 2014 года - министр национальной экономики Республики Казахстан.
С мая 2016 года по август 2017 года - председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
С августа 2017 года по февраль 2019 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
С 25 февраля 2019 года по январь 2022 года - председатель Национального банка Республики Казахстан.
С 31 января 2022 года указом главы государства назначен акимом Алматы.
 

Более 3 млн га земли возвращено в госсобственность при содействии комиссии "Жер аманаты"

02.12.2022, 19:54 10406
Фото: AMANAT
На сегодня по стране в собственность государства возвращено 5 млн га неиспользованных земель
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 декабря, в центральном аппарате партии AMANAT состоялось расширенное заседание комиссии "Жер аманаты", в ходе которого были подведены промежуточные итоги деятельности и определены дальнейшие задачи.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции партии AMANAT в мажилисе, руководство Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, общественные деятели, исполнительные секретари региональных филиалов партии и др.

Открывая заседание, председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросу нехватки пастбищ для населения.

Президент поручил правительству и Генеральной прокуратуре вернуть государству неиспользуемые земли. В этой работе активно участвует комиссия "Жер аманаты", созданная при партии AMANAT. На сегодня по стране в собственность государства возвращено 5 млн га неиспользованных земель, из них более 3 млн га - при содействии комиссии "Жер аманаты", - сказал Ерлан Кошанов.


Он подчеркнул, что на горячую линию комиссии за короткое время поступило более 2,5 тысячи обращений граждан, которые были тщательно рассмотрены совместно с местными акиматами и профильным министерством.

Также председатель партии обозначил основные задачи в дальнейшей работе. В частности, региональным комиссиям необходимо обеспечить строгий контроль за справедливым распределением среди населения возвращенных сельскохозяйственных земель. Также следует принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших незаконную передачу земель, и недопущению подобных фактов в будущем.

Члены комиссии "Жер аманаты" предложили создать интерактивную карту, отражающую дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.

В ходе заседания также выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, юрист Бакытжан Базарбек, общественные деятели Мурат Абенов, Галым Байтук, журналист Максат Толыкбай, исполнительные секретари региональных филиалов партии и другие.
 

Ногаев назначен акимом Мангистауской области

02.12.2022, 15:06 18936
Ногаев назначен акимом Мангистауской области
Фото: gov.kz
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева акимом Мангистауской области, сообщает Акорда.

Нурлан Ногаев родился 30 июля 1967 года в городе Кандыагаше Мугалжарского района Актюбинской области.

В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа имени И. Губкина по специальности "горный инженер".
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Международные экономические отношения". В 2006 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, магистр делового администрирования.

Карьера:

Трудовую деятельность начал электромонтером на станции Кандыагаш города Октябрьска Актюбинской области.

Затем работал старшим экспертом по нефтепродуктам в Москве, начальником отдела ТОО "Гили-Паскер" (1993-1995), заместителям генерального директора малого предприятия "Отырар ЛТД" в Алматы (1995-1996).

С 1996 по 2006 года работал инженером по маркетингу, начальником отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральным директором ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года являлся исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз". С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С сентября 2007 года - заместитель акима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

20 января 2012 года назначен акимом Западно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы - аким Атырауской области.

С 18 декабря 2019 года по 7 сентября 2021 года - министр энергетики.

С 7 сентября 2021 года назначен акимом Мангистауской области.
 

Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области

02.12.2022, 13:46 21731
Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области
Фото: gov.kz
Акимом Жамбылской области Нуржигитова назначили 7 апреля 2022 года
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области, сообщает Акорда.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика".
Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал:

  • главным инженером агробизнеса имени Толе би;
  • главным специалистом аппарата акима Жуалынского района;
  • руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;
  • главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области;
  • заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
  • Занимал пост акима Байзакского района.

С апреля 2021 года по апрель 2022 года работал заместителем акима Жамбылской области.

7 апреля 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.
 

Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау

02.12.2022, 11:48 24926
Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау
Фото: gov.kz
Он возглавляет регион с июня текущего года
Жезказган. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Берика Абдыгалиулы на пост акима области Улытау.

Указом uлавы государства Әбдіғалиұлы Берік назначен акимом области Ұлытау", - сообщает Акорда.


Напомним, Абдыгалиулы возглавляет регион с июня текущего года.

 

Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области

02.12.2022, 11:07 26291
Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области
Фото: senate.parlam.kz
На должность главы региона назначен Нариман Турегалиев
Уральск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области.

Указом главы государства Турегалиев Нариман назначен акимом Западно-Казахстанской области", - информирует Акорда.


Нариман Турегалиев с 2017 года был депутатом сената. В 2016 году занимал должность акима Уральска.

Ранее  пост акима ЗКО занимал Гали Искалиев.
 

Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане

02.12.2022, 08:44 30366
Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане
Фото: Depositphotos
Будут сформированы оперативные группы для проверки объектов тепло- и электроснабжения
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила пресс-служба Акорды.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания дано поручение категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами.

Также поручено сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах.

Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу поручено провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала.

Также будут разработаны поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.

Напомним, комиссия была создана по поручению президента РК после крупной аварии на теплосетях в Экибастузе для проверки деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону. Выводы и рекомендации комиссия должна предоставить через 10 дней. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Также в других регионах отмечаются проблемы с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях.

По данным МИИР, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.

Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность.
 

В Актау пять строительных компаний привлекли к ответственности

01.12.2022, 19:53 43521
Они привлекали средства граждан в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве"
Актау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актау ведется строительство 96 многоэтажных жилых домов. Из 96 объектов завершены 17, на стадии завершения - 47 (окончены на 90%), на стадии строительства каркаса - 18 и 14 строений - на начальном уровне (до трех этажей).

Прокуратура Мангистауской области установила, что пять строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве".

Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований настоящего закона, признается недействительной.

В прокуратуре напомнили, что за продажу квартир без разрешения на привлечения денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно статье 320 КоАП.

По мерам прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены пять застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 млн тенге.
 

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