Ермек Маржикпаев переназначен на должность акима Акмолинской области

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент переназначил Ермека Маржикпаева на должность акима Акмолинской области, сообщает Акорда.
Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде (Астана).
В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина по специальности "учитель истории". В 2001 году окончил университет "Туран" по специальности "юрист". В 2009 году окончил Кокшетауский университет, имеет звание "бакалавр финансов".
Карьера:
- 1991-1992 - учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы;
- 1992-1995 - директор МЧП "Шонай";
- 1995-2008 - генеральный директор МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай";
- 08.2008-04.2012 - аким Аршалынского района;
- 04.2012-09.2013 - аким Зерендинского района Акмолинской области;
- 09.2013-19.03.2019 - заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог.
19 марта 2019 года назначен акимом Акмолинской области, полномочия продлены с 17 июня 2019 года.