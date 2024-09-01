31.08.2024, 18:55 32531
Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку
Экс-министр поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший министр туризма и спорта РК прокомментировал свою отставку.
Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", - написал Маржикпаев на своей странице в Facebook.
Напомним, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта.
27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.
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01.09.2024, 10:47 10791
Токаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Фото: Акорда
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Акорды.
В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан", - говорится в сообщении.
Президент Казахстан также подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Токаев пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - благополучия и процветания.
31.08.2024, 09:35 48491
Президент освободил от должности министра спорта
Фото: primeminister.kz
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта, сообщает пресс-служба Акорды.
Ермек Маржикпаев занимал должность министра туризма и спорта с сентября 2023 года.
Напомним, 27 августа Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.
30.08.2024, 09:23 96636
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото: Акорда
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех граждан нашего государства с Днем Конституции Казахстана! Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны. Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа", - отметил глава государства.
Он напомнил, что в результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права.
Конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество. Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона - это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан - государство равных возможностей для всех", - сказал Токаев.
Президент пожелал всем гражданам здоровья, счастья и новых успехов.
30.08.2024, 09:01 98226
В Казахстане отмечают День Конституции
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают День Конституции. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон Казахстана.
Принятию Основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции с населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.
Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.
В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.
5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане. В этот день во всех областях и городах республики проходят праздничные мероприятия.
29.08.2024, 20:37 127491
Пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России
Фото: Depositphotos
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Костанай. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - При пересечении казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска "Желкуар" пресечена попытка ввоза из РФ более 110 тонн пшеницы, задержаны четыре грузовика, которые согласно товаросопроводительным документам перевозили дробленое зерно, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленого зерна.
Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности.
В ведомстве добавили, что мероприятия по пресечению незаконного перемещения товаров через границу со странами ЕАЭС проводятся на постоянной основе.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита пшеницы через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
29.08.2024, 15:01 140946
Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 2 сентября
Фото: Акорда
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
По информации пресс-службы президента РК, в мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Напомним, совместное заседание палат парламента начнется в 11.00 в Астане.
29.08.2024, 13:16 145111
Токаев наградил работников нефтегазовой отрасли
В своем выступлении президент призвал расширять возможности по производству продукции высокого передела
Фото: Акорда
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, и поздравил работников отрасли со знаменательной датой, сообщает Акорда.
Как известно, первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день углеводороды играют огромную роль в экономике страны. Не зря нефть называют черным золотом. Развитие цивилизации и ее технические достижения неразрывно связаны с освоением энергетических ресурсов. Именно они служат движущей силой научно-технического прогресса. Несомненно, нефтедобыча в нашей стране также внесла свою лепту в этот важный процесс", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что нефтяная промышленность Казахстана имеет свою богатую историю и традиции. В ее становление и развитие огромный вклад внесли известные отечественные ученые и нефтяники.
Благодаря труду таких выдающихся специалистов, как Сафи Утебаев, Жолдаскали Досмухамбетов, Булекбай Сагингалиев, были разведаны и открыты месторождения, которые обеспечивают благополучие нашей страны. Безусловно, их вклад в развитие отечественной нефтегазовой сферы всегда будет служить примером для молодежи. Отрадно, что почетное дело ветеранов достойно продолжает и подрастающее поколение. Сложились уже целые трудовые династии, а добыча черного золота стала приоритетной отраслью в нескольких регионах нашей страны", - сказал Токаев.
По словам главы государства, нефть и газ являются стратегическими ресурсами, основой национальной экономики.
Сегодня в этой сфере работают около 250 тысяч человек. Сама отрасль идет в ногу со временем. В производство внедряются инновационные технологии, утверждены новые стандарты экологической безопасности. Помимо добычи сырья в Казахстане налажена и его переработка. У нас производится большая часть видов топлива и нефтепродуктов", - заявил глава государства.
Он отметил, что Казахстан вошел в число стран, играющих ключевую роль на мировом нефтяном рынке, и подчеркнул вклад в развитие отрасли ведущих мировых нефтегазовых корпораций.
Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК - яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", - сказал Токаев.
Он обозначил задачи, которые предстоит решить в этом секторе в будущем.
Чтобы обеспечить устойчивый рост объемов добычи, надо активно внедрять передовые технологии в геологоразведку и освоение месторождений. В условиях беспрецедентной международной турбулентности приоритетная задача - дальнейшая диверсификация экспортных маршрутов. Огромное значение имеет развитие нефтеперерабатывающего сектора. Нужно обеспечить стабильное производство нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам. Весьма перспективная отрасль - нефтегазохимия", - отметил президент.
Он напомнил о недавнем запуске полипропиленового завода в Атырау и подчеркнул важность своевременной реализации других намеченных проектов в этой сфере.
Мы должны расширять свои возможности по производству продукции высокого передела. Нефтегаз - огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране. Государство предпринимает комплексные шаги для достижения этой цели. Необходимо, чтобы крупные предприятия сектора последовательно повышали уровень локализации, в приоритетном порядке использовали для своих нужд продукцию казахстанских предпринимателей. Особое внимание следует уделить подготовке квалифицированных кадров", - подытожил глава государства.
В завершение торжественного собрания он вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.
29.08.2024, 12:33 139426
Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение изменятся в Казахстане
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября 2024 года.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступных для изъятия единовременной пенсионной выплаты. Заявитель или его законный представитель с помощью ЭЦП авторизуется на сайте ЕНПФ и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение, которое удостоверяет своей ЭЦП", - говорится в документе.
При использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга(-и) или близких родственников стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения. Также допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.
В проекте правил подчеркивается, что при оказании стоматологических услуг после получения заключения ВКК до начала лечения в стоматологической клинике уполномоченным оператором оплачивается аванс в размере 70% от стоимости лечения. Оставшиеся 30% оплачиваются после окончания лечения.
Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:
- заключение ВКК согласно форме 026/у, утвержденной приказом (при получении стоматологических услуг заявитель прилагает документы согласно приложению 2 к настоящим правилам);
- договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.
После получения заключения ВКК заявитель или его законный представитель заключает с выбранной медицинской организацией, включая зарубежную, договор об оказании медицинских услуг, с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения ВКК в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора. При соответствии предоставленных документов целевому назначению ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов.
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