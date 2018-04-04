Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Нурлан Ермекбаев назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

"Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Кроме того, Владимир Жумаканов указом главы государства освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу.

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