Назначен новый министр по делам религий и гражданского общества РК

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Назначен новый министр по делам религий и гражданского общества РК04.04.2018
  • Фото: m.kapital.kz
Государство  19:31

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал указ "О назначении Калетаева Д.А. министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Назначить Калетаева Дархана Амановича министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан", - говорится в указе.


Указом президента Нурлан Ермекбаев освобожден от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и назначен помощником президента - секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.

Также указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Дархана Калетаева в связи с переходом на другую работу.
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