02.04.2026, 11:01
Казахстан подписал контракт с хорватской компанией на разведку и добычу углеводородов в Актюбинской области
Фото: Минэнерго РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Шыгыс в Актюбинской области подписан между Министерством энергетики РК, нацкомпанией "КазМунайГаз" и дочерней компанией Хорватского агентства по углеводородам (CHA) - GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. в рамках Международного геологического форума в Астане, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Проект "Шыгыс" будет реализован на паритетной основе (50/50), при этом хорватская сторона обеспечит полное финансирование этапа геологоразведки. Минимальная программа работ включает проведение 2D-сейсморазведки в объеме 500 км и бурение поисковой скважины глубиной 3500 м", - проинформировали в министерстве.
В ведомстве сообщили, что подписанный контракт закрепляет статус стратегического партнерства Казахстана и Хорватии.
Отмечается, что хорватская компания впервые заходит в сектор геологоразведки Казахстана.
В рамках форума вице-министр энергетики Ерлан Акбаров озвучил стратегические приоритеты развития недропользования и масштабные изменения в законодательстве, направленные на привлечение инвестиций.
Он подчеркнул, что с 2023 года объем инвестиций в геологоразведку составил порядка 433 миллиардов тенге, а количество действующих контрактов на разведку и добычу углеводородов выросло до 319.
Ерлан Акбаров сообщил, что в период с 2022 по 2025 годы были внедрены концептуальные поправки в законодательство, включая внедрение понятия "нетрадиционных углеводородов", упрощение процедур электронных аукционов и разработку улучшенного модельного контракта для сложных проектов, предоставляющего значительные фискальные преференции.
Новые меры позволили снизить административные барьеры: теперь инвесторы имеют право на корректировку ошибок в аукционных заявках и возможность возврата участка без штрафов, если сейсмические исследования подтвердили отсутствие перспектив бурения, что экономит недропользователям до 300 тысяч долларов США на каждом этапе. В рамках цифровизации и повышения прозрачности отрасли отмечена эффективность 11 проведенных аукционов, по итогам которых реализован 121 участок с инвестиционными обязательствами на сумму 55 миллиарда тенге", - уточнили в Минэнерго.
Ерлан Акбаров также акцентировал внимание на поддержке зрелых месторождений через внедрение режима "альтернативного налога на недропользование", что позволит продлить срок их эксплуатации до 25 лет. При этом стратегический контроль государства усиливается: для всех крупных месторождений законодательно закреплено обязательное участие национальной компании на уровне не менее 50%.
В министерстве отмечают, что за последние два года 35 месторождений нефти перешли на стадию добычи, а на проектах Рожковское, Южный Аксай и Анабай уже начата добыча газа.
Особый акцент сделан на активизации геологоразведки, в связи с чем в Кодекс "О недрах и недропользовании" внесены поправки, касающиеся работы на малоизученных территориях. Эти изменения направлены на создание максимально благоприятных условий для инвесторов и упрощение процедур получения права на недропользование", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в ближайшее время на аукцион будет выставлен ряд новых перспективных участков для обеспечения долгосрочной энергетической стабильности Казахстана.
Напомним, в Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли. Крупные запасы углеводородов в Казахстане будут искать с помощью новых технологий и ИИ.
новости по теме
03.04.2026, 15:01
В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций за три года, сообщает пресс-служба правительства.
Важным шагом стал запуск Единого портала недропользования, который обеспечивает прозрачный доступ к услугам. На основе передовой мировой практики "первый пришел - первый получил" значительно упрощены процессы предоставления права недропользования. Это позволило за три последних года привлечь в геологоразведку около 280 млрд тенге частных инвестиций", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что внедрены международные стандарты отчетности по запасам.
Для дальнейшего устойчивого подхода к геологическим исследованиям осуществляется переход к формированию геофизических карт масштабом 1 к 50 000. Формируется современная и технологичная модель развития геологической отрасли. В числе долгосрочных приоритетов - вовлечение в экономический оборот техногенных минеральных образований, системная работа по инвентаризации месторождений подземных вод, а также подготовка специалистов новой формации - геологов, инженеров и аналитиков, способных работать в условиях цифровой трансформации отрасли. В Астане создается геологический кластер, включающий в себя аналитическую лабораторию, кернохранилище и фондохранилище геологической информации. Центр объединит кадровые и технические ресурсы и будет способствовать ускорению профильных исследований", - заявили в пресс-службе.
В правительства отметили, что Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и рассматривается инвесторами как один из приоритетных регионов для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых.
В стране насчитывается порядка 10 тыс. месторождений, общий объем запасов по ключевым видам сырья составляет свыше 2,3 тыс. тонн золота, 4,3 млрд тонн нефти, 3,8 трлн кубометров газа, 33,5 млрд тонн угля и 26,7 млрд тонн железа. Существенную часть ресурсной базы формируют редкоземельные металлы, в том числе открытое в 2025 году месторождение Куйрыктыколь с запасами порядка 800 тыс. тонн церия, неодима, иттрия и других элементов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" и British Petroleum решили возобновить сотрудничество в геологоразведке.
03.04.2026, 12:00
В китайском Ухане открылось представительство QazTrade
Фото: QazTrade
Рассказать друзьям
Ухань. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Ухане открылось представительство QazTrade. Представительство в Ухане становится частью уже формирующейся сети присутствия Казахстана в Китае. На сегодняшний день партнерские офисы QazTrade работают в ряде ключевых городов, таких как Хэфэй, Сиань, Чанша, Нанкин, Тяньцзинь, Чэнду и Циндао, сообщили в пресс-службе Центра развития торговой политики.
Сейчас мы выстраиваем работу так, чтобы бизнес не просто приезжал на переговоры, а мог постоянно работать на рынке. Для этого и нужна такая сеть по Китаю. QazTrade не только сопровождает компании, мы помогаем им напрямую работать с китайскими партнерами на местах. Ухань в этом смысле очень важная точка. Это крупный логистический узел, через который сходятся сразу несколько регионов с большим спросом", - рассказал генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.
Также состоялось подписание соглашения между QazTrade и китайской компанией GuanYu International Supply Chain, специализирующейся на логистике и продвижении иностранной продукции на рынке КНР. Документ предусматривает продвижение казахстанской продукции в Центральном Китае, организацию B2B-встреч, сопровождение переговоров и поддержку поставок.
По данным QazTrade, товарооборот с провинцией Хубэй, где расположен Ухань, в 2025 году составил $163,6 млн, увеличившись на 12,1%.
Как сообщалось ранее, казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао.
02.04.2026, 14:35
"КазМунайГаз" и British Petroleum решили возобновить сотрудничество в геологоразведке
Возобновление партнерства открывает новые возможности для совместной реализации перспективных инициатив в геологоразведке
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтяная компания "КазМунайГаз" и BP Exploration Operating Company Limited в рамках форума Geoscience & Exploration Central Asia подписали соглашение о сотрудничестве в геологоразведке и разработке перспективного Устюртского блока в Мангистауской области, сообщает КМГ.
Подписание соглашения знаменует новый этап двустороннего сотрудничества. Ранее компания принимала участие в реализации ряда крупных нефтегазовых проектов в нашей стране", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что возобновление партнерства открывает новые возможности для совместной реализации перспективных инициатив в геологоразведке, направленных на укрепление ресурсной базы Казахстана.
Ранее сообщалось, что транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.
01.04.2026, 17:30
США продлили лицензию на транзит российской нефти в Китай через Казахстан
Фото: kaztransoil.kz
Рассказать друзьям
Самарканд. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продлило лицензию на транзит российской нефти в Китай через Казахстан, сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.
По итогам проведенных переговоров с OFAC срок лицензии на осуществление транзита российской нефти в КНР продлен до 19 марта 2027 года. Работа и дальнейшее взаимодействие с OFAC по данному вопросу будут продолжены. Вопрос увеличения объемов транспортировки обсуждается между Министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации. Таким образом, транзит российской нефти в КНР продолжаются на основании предусмотренных санкционных исключений", - заявила она.
Асель Серикпаева заверила, что ситуация находится на постоянном мониторинге.
Напомним, цены на нефть выросли на фоне военной операции против Ирана.
01.04.2026, 15:24
Ибрахим Жанлыел стал главой Air Astana
Фото: Air Astana
Рассказать друзьям
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ибрахим Жанлыел вступил в должность главного исполнительного директора группы компаний Air Astana, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ибрахим Жанлыел занимал должность главного финансового директора авиакомпании с 2017 года и на протяжении предыдущих 14 лет входил в состав руководящей команды, формировавшей стратегическое и финансовое развитие перевозчика, что в итоге привело к выходу компании на фондовые рынки Великобритании и Казахстана в 2024 году.
Как отметили в компании, в должности главного исполнительного директора Ибрахим Жанлыел сосредоточится на повышении операционной эффективности, обеспечении устойчивого роста и дальнейшего развитии двухбрендовой стратегии Air Astana и FlyArystan.
Для меня большая честь возглавить группу Air Astana. Это важный этап не только в моей карьере, но и знак преемственности для всех наших 7000 сотрудников и заинтересованных сторон. Я намерен сохранить и укрепить ключевые принципы, заложенные с момента основания компании, обеспечивая высочайшие стандарты операционной деятельности, безопасности и качества обслуживания, высокий уровень корпоративного управления, а также коммерческой и финансовой независимости", - заявил Ибрахим Жанлыел.
Ранее сообщалось, британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana.
01.04.2026, 12:34
Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао
В миссии приняли участие более 20 казахстанских компаний
Рассказать друзьям
Циндао. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгово-экономической миссии в Циндао казахстанские компании достигли договоренностей с китайскими партнерами на общую сумму $125 млн, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.
Провинция Шаньдун - один из крупнейших экономических регионов Китая с развитой промышленной базой и емким потребительским рынком. По данным QazTrade, по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Шаньдуном достиг $2,2 млрд, увеличившись более чем на 40%. В миссии приняли участие более 25 казахстанских компаний. Основной акцент был сделан на прямых B2B-встречах с китайскими импортерами и дистрибьюторами", - рассказали в ведомстве.
Казахстанская сторона представила продукцию агропромышленного комплекса и глубокой переработки. Мука, масложировая продукция, мед, молочные изделия и кондитерские товары вызвали высокий интерес со стороны китайского бизнеса, подчеркнули в МТИ.
В ведомстве отметили, что 2026 год объявлен в Китае годом импорта казахстанских товаров. В Казахстане - годом экспорта в Китай. На этом фоне торгово-экономическая миссия в Циндао стала практическим шагом по расширению поставок.
Также в пресс-службе рассказали, что в рамках официального визита в Китай министр торговли и интеграций Арман Шаккалиев принял участие на форуме "Экспорт в Китай - отбор ШОС", который стала одной из ключевых площадок для продвижения казахстанского экспорта на китайский рынок.
Шаккалиев отметил, что Казахстан рассматривает Китай как стратегического партнера и последовательно развивает сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
Он подчеркнул, что за последние три года двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый и динамичный рост. С 41 млрд долларов в 2023 году до 48,7 млрд долларов в 2025 году.
Платформа "Экспорт в Китай" создает эффективные условия для прямого взаимодействия бизнеса и выхода на рынок провинции Шаньдун и Китая в целом", - отметил он.
Также министр провел встречи с руководителями провинции Шаньдун, заместителем губернатора Вэнь Нуаня и мэром города Циндао Жэнь Гана.
В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая промышленную кооперацию, логистику и внедрение современных технологий.
Напомним, что товарооборот Казахстана и Китая вырос на 11%, до 48,7 млрд долларов.
31.03.2026, 18:19
Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге
Фото: МСХ РК
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году агропромышленный комплекс Казахстана продемонстрировал один из самых значимых результатов за последние годы, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции впервые достиг 7 млрд долларов США (3,5 трлн тенге), что отражает не только рост поставок, но и качественные системные изменения в отрасли. Ключевым фактором этого роста стало масштабное расширение льготного кредитования до 1 трлн тенге", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве рассказали, что льготное финансирование сроком до 15 месяцев под 5% годовых было направлено на пополнение оборотного капитала сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Такой механизм обеспечил аграриям доступ к необходимым ресурсам на всех этапах производственного цикла - от проведения посевной кампании до переработки и реализации готовой продукции. В условиях сезонности сельского хозяйства это стало критически важным фактором устойчивости бизнеса.
Главным макроэкономическим эффектом стало поступление валютной выручки в объеме 7 млрд долларов США. Эти средства усилили платежный баланс страны, повысили устойчивость национальной экономики и стали дополнительным источником внешней ликвидности. Таким образом, экспорт сельхозпродукции превысил 3,5 трлн тенге. Сумма прибыли стала крупнейшей за последние 5 лет. Самыми крупными странами - получателями отечественных товаров стали Узбекистан, КНР, Таджикистан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, РФ и другие", - говорится в сообщении.
В топ самых популярных видов продукции вошли пшеница, мука пшеничная, кормовая мука, ячмень, семена льна, масло подсолнечное, жмыхи и так далее.
При этом, отметили в МСХ, влияние льготного финансирования не ограничивается только ростом экспорта. Оно оказывает комплексное воздействие на всю структуру АПК. В частности, наблюдается уверенное развитие перерабатывающего сегмента: экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью достиг 3,6 млрд долларов, увеличившись на 35,3%. Доля переработанной продукции в общем экспорте превысила 50%, что свидетельствует о постепенном отходе от сырьевой модели в пользу более устойчивой и диверсифицированной экономики.
Положительная динамика отмечается и во внутреннем производстве. Выпуск продуктов питания вырос на 8,1% и составил 3,9 трлн тенге, производство напитков увеличилось на 9,7%, достигнув 1,2 трлн тенге. Рост объемов стимулировал развитие смежных отраслей - транспорта, логистики, хранения и торговли, создавая мультипликативный эффект для всей экономики", - уточнили в МСХ.
Также доступ к льготному финансированию повысил деловую активность в регионах. Сельхозпредприятия и перерабатывающие мощности увеличили загрузку, что положительно сказалось на занятости и развитии сельских территорий.
30.03.2026, 14:02
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан представил инвестиционные возможности страны на международной конференции зарубежных инвестиций в Шанхае.
Это новая специализированная платформа КНР по продвижению зарубежной инвестиционной деятельности китайских компаний, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Организатором мероприятия выступил Китайский совет по содействию международным инвестициям при поддержке муниципального правительства Шанхая и профильных государственных структур.
С казахстанской стороны участие в мероприятии приняли генеральный консул РК в Шанхае Нурлан Аккошкаров, первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов, а также представители АО "QazTrade" в Нанкине и Khan Tengri Innovation Hub.
Конференция проходила в формате выставок, G2B/В2В встреч и переговоров, ориентированных на сопровождение зарубежных инвестпроектов. В мероприятии приняли участие представители международных организаций, государственных органов, инвестиционных агентств, торгово-промышленных палат и деловых ассоциаций, а также крупные китайские и международные компании, включая корпорации уровня Fortune Global 500", - сообщает ведомство.
Также генконсульство РК в Шанхае организовало отдельную панельную сессию по презентации инвестиционного потенциала Казахстана.
Генконсул рассказал участникам сессии о принимаемых мерах по улучшению инвестклимата страны. Особое внимание было уделено транзитно-логистическому потенциалу Казахстана как евразийскому хабу, обеспечивающему доступ к рынкам ЕАЭС, Центральной Азии и Европы, а также сопряжение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) с китайской инициативой "Один пояс, один путь". На сессии также выступил Канат Есболатов, представивший инвестиционный потенциал Алматинской области. Он рассказал о мерах государственной поддержки, приоритетных отраслях области, индустриальных зонах, туристическом потенциале и других инвестиционных проектах", - пишет ведомство.
В сессии приняли участие представители китайских инвестиционных компаний, промышленных предприятий, логистических операторов и консалтинговых структур, специализирующихся на сопровождении зарубежных проектов. Основной интерес китайской стороны был сосредоточен на проектах в сферах промышленности, инфраструктуры, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса и энергетики. Особый интерес среди китайских инвесторов вызвала информация о начале строительства нового города Alatau City в Алматинской области.
После сессии прошел ряд двусторонних переговоров в формате G2B/B2B, в ходе которых обсуждены вопросы участия китайских компаний в реализации индустриальных и инфраструктурных проектов, локализации производств, развития логистических маршрутов, а также создания совместных предприятий.
Участие казахстанской стороны в форуме OIF 2026 и организация отдельной панельной сессии позволили обеспечить системное продвижение инвестиционного потенциала Казахстана на новой профильной площадке КНР, установить прямые контакты с потенциальными инвесторами и сформировать практическую основу для дальнейшей проработки совместных инвестиционных проектов", - подчеркнули в МИД.
Тем временем в Канаде на состоявшемся в здании сената круглом столе эксперты обсудили конституционные реформы Казахстана.
В мероприятии приняли участие представители канадских политических, парламентских и аналитических кругов.
Выступая на открытии круглого стола, сенатор Клемент Жиньяк отметил важность укрепления межпарламентского диалога между Казахстаном и Канадой, подтвердив заинтересованность канадской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Астаной в политической и экономической сферах.
Посол Казахстана в Канаде Даулетбек Кусаинов рассказал о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества, а также проводимых в стране преобразованиях.
Отдельное внимание было уделено обсуждению конституционной реформы и итогов прошедшего 15 марта конституционного референдума. Специально приглашенный посольством эксперт - ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, исследователь (visiting scholar) Гарвардского университета М.Хасенов подробно рассказал о значении новой Конституции и ее роли в дальнейшем политическом развитии республики", - сообщает МИД.
Он подчеркнул, что состоявшееся голосование по Конституции еще раз подтвердило значительный уровень активности общества и его участия в важнейших политических процессах.
В целом мероприятие и прошедшие в его рамках дискуссии продемонстрировали высокий интерес к внутриполитическим преобразованиям в Казахстане. Участники канадской стороны отметили последовательность проводимых реформ, а также выразили заинтересованность в дальнейшем изучении трансформационных процессов в нашей стране", - отмечает ведомство.
По итогам мероприятия стороны высказались за продолжение подобных экспертных встреч и дальнейшее развитие казахстанско-канадского диалога.
Новую Конституцию РК также обсудили в Мадриде. Встречу с членом конгресса депутатов Испании Марией Лус Мартинес провел посол Казахстана в Испании Данат Мусаев.
Он представил ключевые положения недавно принятой Конституции, подчеркнув, что обновленный основной закон создает прочную основу для дальнейшего укрепления независимости, суверенитета и территориальной целостности государства, а также обеспечения прав и свобод граждан.
Испанский депутат в свою очередь дала положительную оценку состоявшимся преобразованиям, указав на их значимость для дальнейшего развития институциональных основ и модернизации политической системы страны.
Отдельное внимание было уделено вопросам научно-образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Казахский дипломат подчеркнул потенциал страны как регионального образовательного и научного центра. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении академических обменов и развитии межвузовского партнерства. По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярного диалога и продолжении координации взаимодействия в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в информации.
Еще одна встреча прошла в Азербайджане. Ее провел казахстанский посол в Азербайджане Алим Байель с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым.
Собеседники обсудили вопросы экологической повестки, сохранения экосистемы Каспийского моря, подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и взаимной поддержки международных инициатив в сфере охраны природы", - сообщает МИД.
Байель еще раз пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие в работе регионального экологического саммита, который состоится 22-24 апреля 2026 года в Астане. В рамках саммита пройдет первая встреча совместной рабочей группы по изучению причин снижения уровня Каспийского моря. Стороны выразили надежду на то, что встреча станет важным шагом на пути создания единой региональной системы экологической безопасности в акватории Каспийского моря.
В свою очередь Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджанская Республика всецело поддержит инициативу лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию полноценной водной организации в рамках системы ООН.
По его словам, создание организации очень своевременно ввиду того, что водные проблемы сегодня носят не только экологический характер, но и напрямую влияют на вопросы безопасности и экономики, а потому должны решаться системно. По его мнению, синергия усилий Астаны и Баку в вопросах охраны окружающей среды и климата не только отвечает национальным интересам двух стран, но и вносит весомый вклад в устойчивое развитие всего Каспийского региона.
Кроме того, в Австрии сегодня состоялась встреча послов стран Центральной Азии и Монголии с группой дружбы австрийского парламента.
Глава австрийской группы дружбы, депутат Национального совета Мартин Хофер отметил растущее значение Центральной Азии в глобальной политике и подчеркнул стратегический интерес Европейского союза к региону.
По его словам, Австрия придает большое значение расширению партнерства с государствами Центральной Азии и стремится к конструктивному сотрудничеству в самых разных сферах. Особое внимание было уделено межпарламентскому взаимодействию. По его словам, у Австрии и стран Центральной Азии много общего, в том числе стремление к укреплению демократии.
В свою очередь посол Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-австрийских отношений, в частности подробно проинформировал австрийских депутатов о проводимых в стране политических реформах.
Особое внимание было уделено принятию новой Конституции.
В развернутом виде предоставлены сведения о ключевых новеллах главы государства в главном законе страны, учреждении нового парламента "Курултая", усилении механизмов защиты прав и свобод человека, перераспределении полномочий между ветвями власти, развитии институтов местного самоуправления", - говорится в информации МИД.
Послы стран Центральной Азии и Монголии также рассказали о ходе преобразований в своих государствах и о двусторонних связях с Австрией. Кроме того, они выразили заинтересованность в развитии межпарламентских контактов с альпийской республикой, в том числе по линии многосторонних структур, таких как ПАСЕ, ПА ОБСЕ и Межпарламентский союз.
Австрийские депутаты поприветствовали процесс реализации реформ, проводимых в Казахстане. В частности, глава австрийской группы дружбы намерен посетить Казахстан в сентябре.
В завершение встречи Хофер от имени своих коллег выразил готовность укреплять контакты со странами Центральной Азии и Монголией, заверил собеседников в намерении содействовать решению вопросов, представляющих взаимный интерес.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3118901Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5417471МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:0011356По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 05.04.2026, 18:5711326Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 30.03.2026, 13:40388381Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта387071Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации295576Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19276951Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34257181Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675941Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации603161ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593516Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551131В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543551Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?