Казахстан подписал контракт с хорватской компанией на разведку и добычу углеводородов в Актюбинской области

Фото: Минэнерго РК

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Шыгыс в Актюбинской области подписан между Министерством энергетики РК, нацкомпанией "КазМунайГаз" и дочерней компанией Хорватского агентства по углеводородам (CHA) - GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. в рамках Международного геологического форума в Астане, сообщили в пресс-службе Минэнерго.





Проект "Шыгыс" будет реализован на паритетной основе (50/50), при этом хорватская сторона обеспечит полное финансирование этапа геологоразведки. Минимальная программа работ включает проведение 2D-сейсморазведки в объеме 500 км и бурение поисковой скважины глубиной 3500 м", - проинформировали в министерстве.





В ведомстве сообщили, что подписанный контракт закрепляет статус стратегического партнерства Казахстана и Хорватии.





Отмечается, что хорватская компания впервые заходит в сектор геологоразведки Казахстана.





В рамках форума вице-министр энергетики Ерлан Акбаров озвучил стратегические приоритеты развития недропользования и масштабные изменения в законодательстве, направленные на привлечение инвестиций.





Он подчеркнул, что с 2023 года объем инвестиций в геологоразведку составил порядка 433 миллиардов тенге, а количество действующих контрактов на разведку и добычу углеводородов выросло до 319.





Ерлан Акбаров сообщил, что в период с 2022 по 2025 годы были внедрены концептуальные поправки в законодательство, включая внедрение понятия "нетрадиционных углеводородов", упрощение процедур электронных аукционов и разработку улучшенного модельного контракта для сложных проектов, предоставляющего значительные фискальные преференции.





Новые меры позволили снизить административные барьеры: теперь инвесторы имеют право на корректировку ошибок в аукционных заявках и возможность возврата участка без штрафов, если сейсмические исследования подтвердили отсутствие перспектив бурения, что экономит недропользователям до 300 тысяч долларов США на каждом этапе. В рамках цифровизации и повышения прозрачности отрасли отмечена эффективность 11 проведенных аукционов, по итогам которых реализован 121 участок с инвестиционными обязательствами на сумму 55 миллиарда тенге", - уточнили в Минэнерго.





Ерлан Акбаров также акцентировал внимание на поддержке зрелых месторождений через внедрение режима "альтернативного налога на недропользование", что позволит продлить срок их эксплуатации до 25 лет. При этом стратегический контроль государства усиливается: для всех крупных месторождений законодательно закреплено обязательное участие национальной компании на уровне не менее 50%.





В министерстве отмечают, что за последние два года 35 месторождений нефти перешли на стадию добычи, а на проектах Рожковское, Южный Аксай и Анабай уже начата добыча газа.





Особый акцент сделан на активизации геологоразведки, в связи с чем в Кодекс "О недрах и недропользовании" внесены поправки, касающиеся работы на малоизученных территориях. Эти изменения направлены на создание максимально благоприятных условий для инвесторов и упрощение процедур получения права на недропользование", - пояснили в ведомстве.





Сообщается, что в ближайшее время на аукцион будет выставлен ряд новых перспективных участков для обеспечения долгосрочной энергетической стабильности Казахстана.



